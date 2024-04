A luta mais ridícula de Goku não está em Dragon Ball

Todos sabemos que Akira Toriyama é conhecido principalmente por sua obra-prima, Dragon Ball, mas ao longo de sua carreira, ele criou outras histórias que, às vezes, expandiam o universo dessa série popular, sem necessariamente fazer parte da série em si. Essas histórias, embora não sejam canônicas, oferecem aos fãs uma visão mais profunda dos personagens e mundos que Toriyama criou.

Por exemplo, Cowa! é uma comédia romântica, publicada entre 1997 e 1998, que gira em torno da relação entre a estudante do ensino médio Miyu Mifune e um misterioso ser alienígena chamado Cowa e cuja história, que mistura elementos de ficção científica, romance e comédia, apresenta algumas referências ao universo de Dragon Ball.

Outro caso emblemático é o de Jaco, o Patrulheiro Galáctico, manga que apareceu em 2013 e que gira em torno de Jaco, um patrulheiro galáctico que se choca na Terra enquanto persegue um criminoso galáctico. A história se passa no mesmo universo de Dragon Ball e se desenvolve 40 anos antes dos eventos da série, apresentando alguns personagens que aparecerão mais tarde na série principal, como Bulma e seu pai, o Dr. Briefs.

E outra dessas histórias emblemáticas é Nekomajin, publicada em 1993, que não passa de uma comédia curta que apresenta um gato alienígena chamado Neko Majin Z, que viaja pelo espaço em busca de oponentes fortes para lutar. A história tem um tom humorístico e descontraído, e apresenta algumas participações especiais de personagens de Dragon Ball, como Goku e Vegeta.

Exatamente, há um episódio desta série que esconde uma divertida história não canônica das aventuras dos saiyajins. Com uma arte de capa que presta homenagem a Dragon Ball e uma trama que combina humor e lutas épicas, é uma delícia para os fãs de ambas as séries.

Goku em busca de seu mestre felino

A história começa com a chegada de Goku, voando em alta velocidade em busca de Nekomajin Z. A primeira aparição do Saiyajin deixa clara sua determinação: encontrar seu mestre gato. Em sua busca, Goku encontra uma criança que lhe oferece uma foto com um coala, apenas para descobrir que Nekomajin Z se disfarçou para enganar os turistas.

Ao reconhecer seu mestre, o gato mágico troca de roupa e ambos se preparam para uma batalha épica.

A luta entre Goku e Nekomajin Z não deixa nada a desejar em comparação com os confrontos mais brutais de Dragon Ball Z. O gato mágico, apesar de seu tamanho, é capaz de repelir os golpes de Goku em alta velocidade e até mesmo o surpreende com sua própria versão do Kamehameha, o Nekohameha. No entanto, Goku não desiste e consegue se transformar em Super Saiyajin.

Na transformação de Goku, Nekomajin Z responde com sua própria versão: o Supernekomajin. A batalha continua, mas Goku tem um trunfo na manga: uma pena de gato. Nekomajin Z, como bom gato, não consegue resistir a este brinquedo e Goku aproveita a oportunidade para derrotá-lo.

A verdadeira razão da visita de Goku

Após a vitória, Goku revela a verdadeira razão de sua visita: ele precisa da ajuda de Nekomajin Z para vencer um terrível adversário que nem ele nem sua família conseguiram derrotar. O inimigo final acaba sendo um pequeno rato que tem aterrorizado a família de Goku e está acabando com suas reservas de comida. Apenas Nekomajin Z pode detê-lo.

A história termina com Nekomajin Z enfrentando o rato, enquanto Goku e sua família observam a cena. A última cena, com Goku e sua família reunidos, é um presente para os fãs de Dragon Ball que lembra os momentos mais queridos da série.

Este capítulo de Nekomajin: O gato mágico é uma homenagem divertida e original a Dragon Ball. A história combina humor, ação e nostalgia de uma forma única, criando uma experiência divertida para os fãs de ambas as séries. Os personagens, as lutas e a trama em geral são uma paródia divertida de Dragon Ball, mas também prestam homenagem à série original de forma criativa e respeitosa.

Se procura uma história divertida e cheia de ação, Nekomajin Z 5 é um capítulo que não pode perder. A combinação de humor, ação e nostalgia fará com desfrute muito do início ao fim.