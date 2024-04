A cantora Iori de Jujutsu Kaisen aparece sexy e combativa neste maravilhoso cosplay

A bela Utahime Iori nos surpreende ao aparecer em um possível live action de Jujutsu Kaisen. Uma bela modelo, que aproveita as características visuais dessa waifu, a interpreta em um cosplay de forma brilhante e se destaca com seu visual nas redes sociais.

De acordo com a análise do Screen Rant, o cosplay de Utahime Iori foi publicado pela conta do Reddit u/Inevitable-Ad-7266. Seu traje tradicional, composto por um miko branco na parte de cima e um hakama vermelho para cobrir as pernas, aparecem na interpretação desta modelo.

O rosto não tem nada a invejar às animações de Jujutsu Kaisen. A modelo exibe cabelos escuros presos com um laço branco, exatamente como Utahime no anime. Além disso, adiciona sombras em suas bochechas e sob seus olhos para completar a experiência do personagem.

Utahime é caracterizada por ser uma pessoa muito tranquila e equânime na maioria das situações. No entanto, ela tem momentos de intensa raiva e frustração, que normalmente são provocados por Gojo Satoru.

Apesar de suas frequentes brigas e discussões com Gojo, ela aprecia os alunos pelos quais é responsável e é uma professora muito respeitosa, prestativa e carinhosa, além de ser uma companheira de equipe útil para os outros em batalha quando necessário, conforme explica o Screen Rant.

O anime a classifica como uma xamã de quase primeiro grau e lhe concede o título de uma das professoras da Escola Técnica de Magia Metropolitana de Tóquio.

Esta aparição de Utahime é a demonstração de que cada um dos personagens criados por Gege Akutami foi pensado para ter uma participação proeminente no mangá ou anime. Muitos ficam com Itadori ou Satoru, mas todos, até os demônios, têm um valor para cada passo que a série dá.