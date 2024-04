Uma ilustração brutal de Goku Super Saiyajin 4 Blue enlouquece os fãs de Dragon Ball

A transformação do Super Saiyajin 4 aparece como uma espécie de epifania, durante as aventuras de Dragon Ball GT. Esta parte do anime, uma das mais criticadas de toda a franquia, tem alguns pontos de destaque e esta transformação de Goku é um deles. Agora, imaginem se, nas histórias canônicas, essa forma tivesse sido combinada com a do Super Saiyajin Blue.

ANÚNCIO

Sabemos que é impossível que as histórias levem a uma transformação como esta. Mas a imensa comunidade de fãs de Dragon Ball deixa voar sua criatividade e nos presenteia com ilustrações (Fan Art) como esta que vamos mostrar a seguir.

O usuário do TikTok @Mirkosegatoart cria uma ilustração incrível que combina as duas transformações no corpo de Goku. O visual do Super Saiyajin 4, onde o cabelo cresce e a pelagem de macaco aparece no torso do guerreiro que alcança essa forma, são apresentados no desenho do artista mencionado.

No entanto, a diferença neste caso é que esse pelo de macaco e a aura da transformação são totalmente azuis, para imitar o Super Saiyajin Blue, combinado com a força do Super Saiyajin 4.

Goku Super Saiyajn 4 y Blue. Fan Art de @mirkosegatoart DBZ

O Super Saiyajin Blue, também conhecido como "Super Saiyan God Super Saiyan", funciona elevando o usuário ao estado Super Saiyajin enquanto já está na forma de Super Saiyajin Deus.

A escolha da cor azul foi simples: Toriyama explicou em uma entrevista que havia usado o vermelho no filme anterior e optou pelo azul desta vez. Embora inicialmente tenha considerado o branco, decidiu guardá-lo para outro momento devido a um próximo inimigo em sua história.

O azul foi escolhido especificamente por seu contraste com o tom vermelho do Super Saiyajin Deus, criando uma mudança dramática na aparência da transformação. Essa transformação se tornou uma das formas mais poderosas em Dragon Ball Super, sendo um pilar no arsenal de Goku e Vegeta.

Esta escolha casual da icônica cor azul marcou um novo nível de poder na série, quase relegando por completo as formas clássicas de Super Saiyajin e fazendo uma contribuição significativa para a franquia.