O Swoosh revive um clássico: as Nike Cortez ‘Oregon’ estão de volta

Sabiam que a Nike foi fundada em Oregon? É por isso que os tons verdes e amarelos da universidade local sempre estiveram presentes na famosa marca do Swoosh. Na verdade, os icônicos Cortez, que estão disponíveis desde 1972 em prateleiras ao redor do mundo, também possuem sua versão “Oregon”, elogiada por muitos fãs por sua paleta equilibrada, conforto e estilo, e que agora retornarão gloriosamente às prateleiras.

A Nike oficializou o retorno dos Cortez Oregon, uma relíquia do estilo retro que continua cativando com seu design e cores característicos. Assim, esse relançamento se junta aos valiosos “Forrest Gump”, que apareceram pela primeira vez em 2016 e serão relançados em 8 de maio.

O regresso das Nike Cortez Oregon

Criadas originalmente em 1972 por Bill Bowerman, co-fundador da Nike, esses tênis foram projetados para oferecer conforto e durabilidade na corrida ou em qualquer tipo de treinamento. Naquela época, sua popularidade não se limitou apenas aos atletas; após seu lançamento nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique, eles se tornaram muito populares entre o público.

Com mais de 50 anos no mercado, os Nike Cortez continuam mais atuais do que nunca. Talvez seja pelo seu design atemporal ou pela sua relevância na cultura esportiva, mas a verdade é que o estilo retrô voltou para ficar.

E como não poderia deixar de ser, este retorno também incorporará características modernas à silhueta Oregon, como um cabedal de camurça e nylon e tecnologia de sola avançada para melhorar a absorção de impactos. Além disso, o logotipo original estará em itálico decorando a língua e a palmilha, adicionando um toque de nostalgia. Tudo isso em tons amarelos e verdes, como o modelo original.

As Nike Cortez Oregon estarão disponíveis por cerca de 100 dólares, e espera-se que sejam lançadas no meio de 2024.