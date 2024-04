Jujutsu Kaisen rouba Goku para uma nova série e os fãs de Dragon Ball enlouquecem

Dragon Ball em todo lugar, Dragon Ball como forma de vida. Embora não haja novos episódios do mangá, nem novidades do anime de Super e faltem pelo menos seis meses para a chegada de DAIMA, encontramos Goku onde nunca imaginamos vê-lo: em uma série da MAPPA, o estúdio que anima Jujutsu Kaisen. Eles o roubaram por alguns segundos para uma história que não tem nada a ver com os saiyajins e os fãs enlouqueceram nas redes sociais.

Você consegue imaginar Dragon Ball longe da Toei Animation e animado pela equipe da MAPPA? Provavelmente nunca acontecerá, mas já nos deram uma ideia do que são capazes de fazer com Goku em Super Saiyajin 2.

Durante um dos primeiros episódios da série Oblivion Battery, um mangá e anime de beisebol escrito e ilustrado por Eko Mikawa, mas animado pelo mesmo estúdio de Jujutsu Kaisen, aparece um sujeito que, do nada, se transforma em Goku. E não só isso, ele o faz na poderosa forma de Super Saiyajin 2, que se popularizou nos dois arcos finais de Dragon Ball Z.

O vídeo nas redes sociais, vocês podem imaginar: se pesquisarem Oblivion Battery Goku no X, não há uma conta de Dragon Ball que não tenha postado este trecho, que na verdade é incrível. Poucos notaram, mas na verdade é um pot-pourri deste Easter egg, já que Goku se transforma repentinamente em Vegeta, prestem atenção ao vídeo.

O contexto da cena, para que saibam por que ocorre essa transformação do nada, é que o personagem Kei, que se transforma em Goku Super Saiyajin 2, passa por um momento extremamente vergonhoso. Assim, ele expressa esse sentimento de vergonha interiorizando a lendária transformação de Dragon Ball Z.