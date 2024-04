A data de Dragon Ball Daima mudou? A Toei Animation lançou um calendário

É possível que as pessoas da Toei Animation tenham mudado o sinal sem nos avisar. Eles lançaram um calendário em suas redes sociais onde Dragon Ball Daima está programado para 2025.

Devemos nos alarmar com esta imagem? Ainda não, mas é preciso estar atento aos próximos anúncios que serão feitos sobre o anime. É possível (esta é a nossa opinião) que Dragon Ball Daima apareça na programação de 2025, pois a série será estendida até os primeiros meses do próximo ano.

Vamos lembrar que a ideia da Toei Animation é lançar o anime para celebrar o 40º aniversário de Dragon Ball, que será comemorado em 20 de novembro deste ano. Portanto, supondo que o primeiro episódio seja lançado nesse dia e considerando que será um por semana, com 20 episódios confirmados, até o final do ano teremos apenas os seis primeiros e os 12 restantes ficarão para 2025.

Dragon Ball Daima poderia ser um anime violento

Dragon Ball buscava conquistar espaço entre as crianças, cativar os adolescentes e manter os adultos que já havia conquistado na década de noventa. No entanto, essa mudança radical nas lutas causou desconforto nos mais velhos.

Agora, de acordo com um insider conhecido nas redes sociais como Geekdom101, Dragon Ball Daima viria com classificação PG-13, pois pretende retornar à violência que antes aparecia em suas lutas. O criador de conteúdo diz que isso será visto desde a primeira transmissão do novo anime.

"Dragon Ball Daima terá uma luta e sangue no estilo de DBZ no primeiro episódio. Eles definitivamente estão tentando atrair as pessoas que ficaram desapontadas com Dragon Ball Super", escreveu em uma mensagem de X.

Dragon Ball Daima será uma espécie de experimento que respeitará a história original de Dragon Ball, mas não estará sujeito a nada do que aconteceu ou acontecerá no futuro.

Quando será lançado? @SupaChronicles informa que os rumores dizem que Dragon Ball Daima estreará em outubro de 2024 (ainda não confirmado). Como já sabemos, será uma série web, ou seja, provavelmente estará disponível em serviços de streaming.