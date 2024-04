Dragon Ball Super: impressionante o cosplay de Caulifla feito pela inteligência artificial

Caulifla é uma das primeiras mulheres que vimos se transformar em Super Saiyajin, nos arcos que fazem parte do cânone de Dragon Ball. Ela é um personagem de outro universo, mas faz parte da raça guerreira, que em nossa realidade foi quase totalmente destruída pela execução de Freeza.

A inteligência artificial, ansiosa para ver uma versão live action de Dragon Ball, se atreve a recriar uma versão hiper-realista deste personagem.

A equipe do My Smart Arts, que costuma postar conteúdo relacionado a mangá e anime em sua conta do Instagram, é quem criou essa versão marcante de Caulifla, a poderosa guerreira saiyajin do Universo 6.

O traje roxo, composto por uma calça e um top curto que cobre a parte superior do torso, é combinado com os braceletes pretos e a figura desta waifu treinada para ser uma especialista em artes marciais. O cabelo preto pontiagudo, típico da forma natural dos saiyajins, dá o toque final à ilustração feita pela inteligência artificial.

Caulifla de Dragon Ball Super según la IA. My Smart Arts

Caulifla, uma das poderosas guerreiras de Dragon Ball Super

Caulifla é a líder de um grupo de guerreiros saiyajins do planeta Sadal, que no Universo 6 é equivalente ao mundo dos saiyajins. Junto com Kale e Cabba, Caulifla vai para o Torneio do Poder dos universos de Zeno Sama para tentar ganhar para Champa (Deus da Destruição) e Vados (Anjo Guardião).

A guerreira é conhecida por sua capacidade de se transformar em Super Saiyajin com relativa facilidade, algo que normalmente exigia treinamento intenso e emoções extremas nos saiyajins do Universo 7. Ela até consegue alcançar formas mais avançadas, como o Super Saiyajin 2.

Caulifla tem um relacionamento próximo com outra saiyajin do Universo 6 chamada Kale.