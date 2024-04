Chainsaw Man dá o salto do mangá para a vida real com este cosplay brutal de Yoru

Sem dúvida, Chainsaw Man é uma das sagas de mangá e anime que mais sucesso tem feito entre a comunidade dedicada ao FanArt e ao cosplay nos últimos tempos, e isso se deve a um fator que, pelo menos para nós, parece algo óbvio: A história, em sua versão animada, é um dos exemplos mais memoráveis de uma adaptação bem-sucedida em termos de fidelidade em relação à obra original.

Trata-se de uma grande conquista, se considerarmos que o material impresso original é bastante violento, distorcido e controverso, mesmo para os padrões da produção japonesa. Talvez por isso, a atual legião de fãs de Chainsaw Man tenha algumas peculiaridades chamativas que acabam sendo refletidas de uma forma ou de outra nos tributos de cosplay, que estão se tornando cada vez mais frequentes.

O caso que compartilharemos hoje com Yoru cumpre totalmente esse parâmetro. Onde um personagem genuinamente perturbador é levado a se tornar ainda mais inquietante ao dar o salto de seu design original no mangá para nos mostrar como seria na vida real.

Chainsaw Man e Yoru: o básico para apreciar este cosplay

Vamos começar com o básico e introdutório para aqueles que não têm o prazer de conhecer esta franquia, dessa forma poderemos apreciar melhor a obra em questão que estamos compartilhando para esta ocasião. Não iremos nos deter muito nos detalhes minuciosos, mas abordaremos o suficiente para dar contexto àqueles que desconhecem completamente essa saga. Chainsaw Man é um mangá seinen escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto, que posteriormente foi adaptado para anime.

A história gira em torno de Denji, um jovem que se torna um híbrido de humano e demônio depois de fazer um pacto com Pochita, um cão demônio. Assim, o protagonista se torna um caçador de recompensas de demônios, trabalhando para os Public Safety Devil Hunters, uma organização governamental que luta contra os demônios.

Na segunda parte do mangá, Chainsaw Man: Parte 2, um novo personagem é introduzido: Yoru, o demônio da guerra. Uma entidade demoníaca incrivelmente poderosa, que representa precisamente o medo de tudo que é bélico.

Yoru, por assim dizer, é em certo ponto a principal antagonista da segunda parte do mangá, pois seu objetivo é matar nosso protagonista, a quem considera responsável por sua fraqueza. No passado, Yoru era um dos demônios mais poderosos do mundo, mas seu poder foi drasticamente reduzido por um conflito conectado diretamente ao demônio dentro de Denji.

A Yoru de Chainsaw Man é inquietante e hipnótica neste cosplay imperdível

Como podemos deduzir, há uma grande expectativa em torno de Yoru, principalmente para ver todo o conflito com nosso herói quando chegar a hora de sua aparição na adaptação em anime desta saga. Enquanto isso, temos como conforto perturbador um tributo genial em formato de cosplay.

Cortesia de uma artista deste complexo arte conhecida entre a comunidade de cosplay como u/coco_goatie, que recriou perfeitamente a aparência característica de Yoru até nos detalhes mais minúsculos:

Este cosplay específico emula perfeitamente a ilustração deste personagem que aparece na capa do volume 12 do mangá Chainsaw Man e é o mais próximo que temos até agora de uma adaptação live-action.

Vale a pena tirar um minuto para admirar completamente esta obra de arte retratada em carne e osso.