A New Balance lançou os novos 1906L: serão os melhores mocassins-tênis já vistos antes?

A empresa de calçados New Balance foi fundada em 1906 em Boston, Massachusetts, e começou sua jornada na indústria como uma empresa especializada em palmilhas ortopédicas. Com o passar dos anos, acabou se tornando um ícone na indústria de sneakers, ampliando sua gama para incluir também roupas e acessórios esportivos. Além disso, a marca americana se destaca por suas inovações, como o caso dos novos 1906L.

E é que a letra L vem de "loafers", que significa mocassins em inglês. Conseguiram imaginar? Pois bem, estamos falando de um modelo híbrido que combina o conforto de um mocassim com a funcionalidade de um tênis esportivo.

Os New Balance 1906L

Apresentado em um colorway “Cinza/Prata”, seguindo sua estreia em um tom verde no mês passado de fevereiro. Originalmente mostrados na passarela da Semana de Moda de Paris durante o showcase Outono/Inverno 2024 de Junya Watanabe MAN, esses mocassins-tênis representam uma nova silhueta na linha da New Balance, e que busca se tornar inesquecível.

Os mocassins 1906L destacam pelo seu design chamativo, mas também pelas suas características técnicas. A parte superior é revestida em pele macia, enquanto a maioria da silhueta é feita em malha para garantir respirabilidade. Equipados com uma sola de alto desempenho, estes mocassins garantem absorção de impactos e excelente repulsão, sendo ideais para aqueles que procuram estilo e funcionalidade.

Além disso, a modernidade não fica para trás nestes sapatos, que incorporam as tecnologias N-ergy e Stability Web da New Balance, oferecendo uma experiência de uso leve e uma amortecimento confortável sob os pés.

Em relação ao design, o icônico "N" da New Balance adorna a parte superior, complementada por um logotipo sutil na parte traseira do calcanhar. De acordo com rumores, esses tênis foram inspirados nos lendários New Balance 2002, que estrearam em 2010 como um dos modelos de corrida mais luxuosos da marca. Ambos os modelos compartilham uma entressola de gel de comprimento total, uma inovação que remonta ao design original de 1906, que também influenciou o modelo 2002.

Embora a data exata de lançamento ou seu preço ainda não tenham sido anunciados, espera-se que as New Balance 1906L estejam disponíveis em algum momento de 2024.