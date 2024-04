Quem é o personagem mais forte do anime: nem Goku nem Luffy

Escolher o personagem mais forte de todo o anime não é uma tarefa fácil. Diferentes tipos de opiniões e argumentos se encontram para gerar uma fricção tão intensa que nem a política ou a religião podem igualar. Acreditamos que sejam os personagens de Dragon Ball, mas respeitamos aqueles que dizem que existem guerreiros muito mais poderosos, no mundo das histórias que nos chegam do Japão.

Na verdade, a melhor maneira de descobrir quem é o personagem mais forte do anime é fazer uma pesquisa entre os fãs e, assim, seguindo o que a maioria diz, podemos chegar a um ponto de acordo em que concordamos.

No Japão, eles fizeram isso. Eles perguntaram através de uma pesquisa quem eram os personagens mais fortes do anime. E o resultado foi surpreendentemente inesperado. Segundo o TyC Sports, a iniciativa foi do site Goo Ranking e apenas um dos personagens de Dragon Ball entra no top 5 e não é o Goku.

Vamos ver o que esta lista diz sobre o personagem mais forte do anime, que surpreendentemente não é Monkey D. Luffy, de One Piece. Lembre-se de que a lista é o resultado de uma pesquisa na qual milhares de fãs no Japão votaram.

Toei Manga (TV TOKYO / BANDAI VISUAL/Europa Press)

Personagens mais fortes do anime