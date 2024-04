LeBron James e a Nike se unem em uma nova homenagem aos Lakers com os LeBron 4 ‘Eggplant’

Não é preciso ser um fã de basquete para saber que o Los Angeles Lakers é uma das equipes mais emblemáticas da NBA. E é que a equipe californiana fundada em 1947 tem sido o lar das maiores estrelas do esporte, incluindo nomes como Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal e, mais recentemente, LeBron James. Este último, orgulhoso das cores dourado e roxo de sua camisa, decidiu recentemente prestar homenagem ao seu clube junto com a Nike, a marca de calçados com a qual ele tem mais de duas décadas de colaboração e novas silhuetas.

Foi assim que o nativo de Ohio e a empresa do Swoosh conceberam as novas Nike LeBron 4 "Eggplant", que refletem a cor icônica da equipe, mantendo-se relevante ao longo do tempo.

LeBron James Basquete (Gerald Herbert/AP)

A Nike lançou os LeBron 4 ‘Eggplant’

Estamos falando de uma silhueta que segue outros cores do LeBron4, como as “Anthracite”, “Graffiti” e “Fruity Pebbles”. A grande diferença? É que os novos Nike Zoom LeBron 4 “Eggplant” são inspirados nas cores do Los Angeles Lakers, equipe à qual o jogador pertence desde 2018.

Na essência, as Nike LeBron 4 "Eggplant" mantêm o design original destes icónicos ténis, destacando-se pelos seus tons roxos e pelo material Foamposite em acabamento preto brilhante que simboliza a força e agilidade de LeBron. Além disso, o modelo incorpora nobuk ao redor do colarinho, oferecendo um contraste de texturas bem-sucedido.

Além disso, o detalhe que distingue esses tênis de outros colorways é sua entressola ondulada em um tom roxo intenso, uma homenagem às cores do famoso time de basquete de Los Angeles. Este design é complementado por uma sola de borracha semitranslúcida que proporciona um toque moderno e melhora a tração, ideal para as quadras.

No geral, os LeBron 4 "Eggplant" serão lançados em 8 de maio de 2024 e, de acordo com a Sole Retriever, o preço será de cerca de 250 dólares por par.