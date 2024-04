Homer se transforma em Goku e o Flanders em Vegeta neste crossover

O usuário do TikTok can.d.jacs fez um trabalho brilhante combinando inteligência artificial com suas habilidades de animação. Ele pegou o início da primeira luta entre Goku e Vegeta, do primeiro arco de Dragon Ball Z, e recriou usando personagens de Os Simpsons.

Foi assim que vemos Homer interpretando Goku, com sua voz da dublagem latina, e Flanders como Vegeta. Na verdade, o usuário dá nomes próprios a cada um dos personagens, chamando-os de Homeroku e Vegetarijillo.

Sim, sabemos que à medida que avançamos, as coisas ficam mais estranhas. E embora não vamos julgar se vale a pena ou não assistir ao vídeo (para nós vale a pena), o que temos que destacar são os níveis até onde chega a engenhosidade dos criadores de conteúdo.

Se acessarem o perfil do criador que postou esta obra de arte, encontrarão versões pouco convencionais do anime de Akira Toriyama e Toei Animation. Portanto, estejam preparados se quiserem se aventurar neste (maravilhoso) mundo.

O talento para animações é notável neste criador de conteúdo, que combinou suas habilidades com inteligência artificial para poder colocar as vozes de Humberto Vélez (Homer Simpson na América Latina) e Agustín Sauret (Ned Flanders) interpretando os diálogos originalmente feitos por Mario Castañeda (Goku) e René García (Vegeta).