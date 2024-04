Fenty x Puma Creeper Phatty: as novas sapatilhas da Rihanna estão chegando

Foi em 2014 que a Fenty, a empresa de moda fundada por Rihanna, começou a colaborar com a Puma. Sob o título de “Fenty Puma by Rihanna”, o primeiro sucesso em conjunto ocorreu no ano seguinte, quando lançaram seu primeiro modelo que pegou os clássicos Puma Suede e os transformou com uma sola inspirada nos creepers, sendo nomeados Calçado do Ano pela Footwear News em 2016. E é graças a esse potencial que falamos de uma aliança que perdura até os dias de hoje.

É assim que chegamos às Fenty x Puma Creeper Phatty, que retornam às prateleiras com uma nova proposta de cores em tons neutros e terrosos, mas que mantêm a essência do modelo original com um design oversized, combinando o estilo da cantora norte-americana com a tradição da Puma.

Fenty x Puma Creeper Phatty

Assim são os novos Fenty x Puma Creeper Phatty

Os Creeper Phatty Earth Tone de Rihanna x Puma podem facilmente tornar-se na silhueta mais marcante da temporada, pelo menos quando se trata de colaborações. Disponíveis em três variantes de cor: “Totally Taupe”, “Green Fog” e “Warm White”, estes tênis apresentam detalhes dourados e materiais premium como nobuck. Além disso, é possível ver a assinatura de Rihanna, visível no bordado tonal Fenty na língua e no logo dourado da Puma.

Claro que a sola da Creeper Phatty continua sendo uma marca distintiva da linha, com um design mais exagerado do que o normal, mas igualmente versátil. Na verdade, pudemos vê-lo na campanha que acompanhou o lançamento dessas variantes de cores, com Rihanna vestindo-as no meio da natureza.

Desta forma, o modelo 'Totally Taupe' já está disponível no site da Puma, enquanto as outras duas cores serão lançadas em lojas selecionadas no próximo dia 25 de abril.