Dragon Ball Z nos faz sonhar com este cosplay incrível da Andróide 18 como a waifu perfeita

Sempre aparecem impressionantes tributos de cosplay que honram a obra e legado do mestre Akira Toriyama com sua emblemática saga de Dragon Ball Z. A galeria de retratos divulgada aqui já é extensa e com uma curadoria que mostra todos os tipos de estilos nas sessões criadas por esta comunidade internacional.

Mas o que mais nos fascina é que, pelo menos com este anime, parece existir uma quantidade infinita de inspiração para continuar criando mais e mais sessões de cosplay, onde praticamente todos os personagens desta história infinita receberam sua homenagem, destacando sempre o elenco feminino.

Androide 18 Dragon Ball

No caso de hoje, por exemplo, trazemos uma série de imagens que transformam a bela Androide 18, em sua fase da saga de Cell, em uma waifu perfeita de carne e osso, graças a uma intensa galeria de retratos onde podemos vê-la materializada neste mundo real, com um tom coquete, caloroso, desejável e inquietante.

Dragon Ball Z nunca tinha parecido tão bom quanto neste cosplay da Androide 18

A artista de cosplay conhecida no Instagram como giovannatcos, tem uma galeria impressionante em sua conta oficial nessa rede social. Embora sua base de fãs seja de quase 10 mil seguidores, a galeria de seu trabalho é bastante impressionante.

Ao longo de suas mais de 142 publicações, encontramos uma ampla gama de facetas e abordagens para cada tributo retratado, com personagens de videogames, sagas de anime, mangá, quadrinhos e muito mais, destacando em cada tributo um alto grau de atenção aos detalhes.

O exemplo perfeito disso é encontrado com este tributo para a Androide 18 de Dragon Ball Z, com seu traje mais icônico, mas com uma atitude peculiar, que parece ser uma mistura de sua personalidade conhecida no início da saga de Cell, mas com alguns tons quentes e fofos, que a posicionam na subcategoria de sessão de cosplay waifu: