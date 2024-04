Dragon Ball Z: Inteligência Artificial mostra como Piccolo se pareceria na vida real

Dentro do amplo e diversificado grupo de personagens no Universo de Dragon Ball, Piccolo é um dos guerreiros mais proeminentes. Ele faz sua estreia na primeira parte do anime como um vilão e gradualmente se torna um dos maiores protetores da Terra.

Ele é um dos personagens mais queridos de todo o Dragon Ball. Não é por acaso que é o personagem favorito de Akira Toriyama, criador desta série de mangá e anime que ao longo dos anos se tornou a mais popular do planeta.

A popularidade de Piccolo faz com que ele seja representado por diferentes Fan Arts. Existem os talentosos que fazem desenhos semelhantes aos de Akira Toriyama ou Toei Animation, e também os gênios que dominam a tecnologia para pedir à inteligência artificial que faça uma representação com base em uma descrição de texto.

Já vimos muitos exemplos de personagens de Dragon Ball feitos pela inteligência artificial, mas este Piccolo nos parece, no mínimo, inquietante. Embora tenha esse ar de pessoa antissocial, esta ilustração parece mais alguém de Star Wars.

Piccolo IA

Piccolo em Dragon Ball

Embora sua aparência o denuncie como um personagem da raça guerreira dos namekuseijins, Piccolo é um terráqueo, o que não é o mesmo que humano. Nosso herói (antes vilão) nasceu na Terra e, portanto, é um de nós. Na verdade, o mestre de Gohan é mais terráqueo do que Goku, que, embora tenha crescido na Terra, na realidade nasceu no planeta Vegeta. Aqui apresentamos o exato momento do nascimento de Piccolo em nosso planeta.

Seu pai, o rei demônio Piccolo ou Piccolo Daimaku, é a versão pura da maldade de Kami Sama. O Deus da Terra se separa dessa parte de si mesmo para poder ocupar o trono celestial de nosso planeta.