Dragon Ball Super quase causou um problema diplomático entre o México e o Japão

Na América Latina, Dragon Ball é um fenômeno cultural de proporções épicas. Desde sua chegada à região no início da década de 1990, a série cativou milhões de pessoas de todas as idades, tornando-se parte integral da identidade cultural de várias gerações. Seus personagens icônicos, suas histórias emocionantes e seus valores universais deixaram uma marca indelével na região.

A série continua sendo apreciada por pessoas de todas as idades e seu impacto na cultura popular é inegável. Dragon Ball é um verdadeiro legado que continuará inspirando as pessoas por muitos anos. No México, por exemplo, após a triste morte de Akira Toriyama, os cidadãos foram às ruas para homenageá-lo da melhor maneira possível: levantando os braços para o céu como se estivessem dando poder a Goku para lançar sua Genkidama definitiva.

E isso que a série esteve prestes a causar um desastre burocrático em 2018.

O problema legal de Dragon Ball Super envolvendo o governo mexicano

Após 18 anos sem novos episódios (se não contarmos Dragon Ball Kai), Dragon Ball Super foi recebida com grande entusiasmo no México. Tanto é assim que, quando a temporada estava prestes a terminar, lá por 2018, e em resposta a um pedido de alguns fãs, os municípios do país tiveram uma ideia brilhante: instalar telas gigantes nas praças centrais para que todos pudessem desfrutar juntos do episódio 130, no qual Goku enfrentava Jiren.

Havia apenas um pequeno problema: não tinham os direitos de transmissão.

A Toei Animation, a produtora da série, ficou sabendo da iniciativa e exigiu sua parte do bolo. A embaixada do Japão teve que intervir para colocar ordem em toda essa situação.

Finalmente, conseguiu algo inesperado: que a Toei, depois de enviar uma carta ameaçadora ("Pedimos que por favor desfrute dos nossos títulos nas plataformas e emissoras oficiais e não apoie as projeções ilegais que incitam à pirataria"), autorizasse a projeção desse episódio em particular.

Um sucesso retumbante

Apenas em Ciudad Juárez, na Praça da Mexicanidade, em 17 de março de 2018, cerca de 15.000 pessoas se reuniram para assistir a este episódio de Dragon Ball Super. É incrível pensar que quando o primeiro episódio de Dragon Ball foi exibido lá, com o nome de Zero e o Dragão Mágico, ninguém se interessou e passou despercebido.

Este episódio é mais um exemplo do fervor que Dragon Ball desperta no México e na região, onde a série ultrapassou as fronteiras do entretenimento para se tornar um fenômeno cultural sem precedentes. A paixão pelas aventuras de Goku e seus amigos é tanta que os fãs estão dispostos a fazer qualquer coisa para desfrutá-las, mesmo que isso signifique desafiar as leis de direitos autorais.