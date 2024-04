Dragon Ball Super: este será o incrível aspecto de Pan quando ela conseguir o Ultra Instinto

Todos os fãs de Dragon Ball Super têm grandes expectativas para o futuro de Pan na série. Acreditamos que ela está sendo preparada para se tornar uma guerreira brutal das artes marciais.

Desde pequena, ela demonstra um grande interesse por combates e treinar para aumentar seus poderes. E embora tenhamos visto que em Dragon Ball GT ela não foi colocada para alcançar grandes transformações, esperamos que em Super ela mude o rumo das histórias, que agora provavelmente estarão nas mãos de Toyotaro, após a morte de Akira Toriyama.

O portal 3D Juegos Latam destaca uma conta do Instagram chamada khirzava. Em seu feed, há muitas Fan Arts de diferentes personagens de anime e, entre tantas obras talentosas, destaca-se a presença de Pan realizando o Ultra Instinto. Será que veremos a filha de Gohan executando uma transformação desse nível? Não sabemos, mas pela ilustração dessa artista, podemos imaginar como a jovem saiyajin ficará sob essa forma.

Pan no Ultra Instinto Dragon Ball

O mais recente que vimos de Pan foi como ela começa seu caminho em direção à transformação em Super Saiyajin. A pequena guerreira treina ao lado de Piccolo e demonstra ter poderes surpreendentes.

Quando conseguir alcançar a forma de Super Saiyajin, será a primeira mulher a obter essa transformação no cânone do Universo 7.

Dragon Ball Super Manga #100

De acordo com as imagens do Manga Plus, site oficial da Shueisha em espanhol, Pan aprendeu a voar logo depois que Gohan e Piccolo (em suas versões Beast e Orange, respectivamente) derrotaram Cell Max.

Neste momento de final de batalha, em que as histórias de Dragon Ball deixam um espaço para que os personagens se encontrem e conversem, Pan surpreendeu Piccolo, seu pai, Goten e Trunks ao conseguir voar pelos céus.

É apenas uma questão de tempo até a vermos transformada em Super Saiyajin.