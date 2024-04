Dragon Ball Super está preparando uma transformação superior ao Ultra Instinto?

O mundo de Dragon Ball Super está no meio de uma enorme incerteza sobre como as histórias do mangá vão continuar e se vão fazer um anime. Apenas um mês e três semanas se passaram desde a morte de Akira Toriyama e, ao contrário do que muitos podem pensar, as aventuras vão continuar. Será que estão preparando uma nova transformação para Goku? E que esta seja ainda mais poderosa que o Ultra Instinto? Vamos falar sobre este tema complexo.

Há algo que é certo: o Ultra Instinto não é o limite de Goku. Bills, o Deus da Destruição, falou sobre o assunto durante um dos episódios mais recentes do mangá. Ao ver o saiyajin lutando contra seu filho, Gohan, que estava usando o Modo Besta, a deidade do Universo 7 disse que ambos estavam superando seus poderes e possivelmente estão perto de igualá-lo e superá-lo.

E embora não tenha dito nada sobre uma nova transformação, sabe-se que o Ultra Instinto é apenas um estado mental que provavelmente pode ser combinado com alguma das transformações. Assim, se Goku se concentrar em fazer algo semelhante ao que Gohan fez e combinar com seu maravilhoso estado zen, estaríamos falando de um nível superlativo para tudo o que vimos anteriormente em Dragon Ball, Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super EP #102 manga

Dragon Ball Daima

Enquanto aguardamos notícias do mangá de Dragon Ball Super, devemos lembrar que no final de 2024 será lançado o Dragon Ball Daima. De acordo com informações de um insider conhecido nas redes sociais como Geekdom101, Dragon Ball Daima terá classificação PG-13, pois pretende retornar à violência que costumava estar presente em suas batalhas. O criador de conteúdo afirma que isso estará presente desde a primeira exibição do novo anime.

"Dragon Ball Daima terá uma luta e sangue no estilo de DBZ no primeiro episódio. Eles definitivamente estão tentando atrair as pessoas que ficaram desapontadas com o Dragon Ball Super", escreveu em uma mensagem de X.