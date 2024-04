Dragon Ball: Goku e Milk completam 35 anos de casados

Este 19 de abril não passou despercebido para Milk e Goku. O casal completou 35 anos de casados em Dragon Ball e a equipe da Toei Animation celebrou com a cena do casamento, raramente vista. Você se lembra?

No meio dos treinamentos brutais e dos confrontos contra vilões infernais, Goku e o resto dos Guerreiros Z perdem muitas coisas em suas vidas pessoais. Estar sempre preparados para as constantes ameaças que pairam sobre a Terra (e agora sobre o Universo) não é fácil para os membros da família Dragon Ball.

Goku costuma sair para treinar e se ausenta, às vezes, por anos. No entanto, houve um tempo em que a paz reinou na Terra por cinco anos consecutivos. Durante este período, que começa logo após o final da primeira parte de Dragon Ball, o saiyajin estava sempre com Milk. Na verdade, foi nessa época que conceberam Gohan.

A primeira parte de Dragon Ball termina com o retorno de um dos vilões mais poderosos para a Terra naquela época, Piccolo. O filho do Rei Demônio (que é o Piccolo que conhecemos) enfrenta Goku em uma brutal batalha no Budokai Tenkaichi (Torneio de Artes Marciais) que acaba sendo vencida pelo guerreiro saiyajin.

Depois que o torneio termina, Goku se casa com Milk e a cena do casamento faz parte do anime da Toei Animation. Mas como esse tipo de episódio, em que a paz reina no mundo, costuma ser considerado como preenchimento, muitos fãs não se lembram deles.

A conta da X (anteriormente chamada Twitter) da Toei Animation lembrou que este 19 de abril se completaram 35 anos desde a transmissão desse episódio (1989) e postou um trecho do vídeo na rede social.

Chama a atenção, como fato curioso, o fato de Uranai Baba dizer a Goku e Milk que como presente de casamento vai lhes dar a previsão do que acontecerá daqui a 5 anos, através de sua bola de cristal. É uma espécie de boas-vindas ao Dragon Ball Z.