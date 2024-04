Chainsaw Man: melhor cosplay de Makima está fazendo sucesso nas redes sociais

A Makima de Chinsaw Man é uma das mulheres mais bonitas do anime. Sua habilidade de caçar demônios se combina com sua beleza para colocá-la no topo das waifus que vemos nas aventuras animadas que nos chegam do Japão. O personagem é frequentemente interpretado em versões de cosplay, mas recentemente nos deparamos com o melhor que vimos até agora, graças à modelo mexicana Elia Fery.

A líder dos Caçadores de Demônios da Segurança Pública possui habilidades demoníacas poderosas e se destaca por sua beleza. Todos esses elementos foram representados por Elia Fery, que normalmente vemos fazendo caracterizações de Dragon Ball.

Agora, deixe para trás a Bulma, Maroon, Gohan, Milk ou à androide Número 18, para se atrever com este cosplay que cativa todos os seus fãs. O cabelo vermelho e os olhos brilhantes são os elementos principais de Elia Fery no cosplay de Makima.

A camisa branca e a gravata preta, vestimenta típica do personagem, combinam com a calça preta de couro, que é o que acaba dando o toque especial para a interpretação.

Makima é um personagem-chave na história de Chainsaw Man. A waifu se destaca como líder dos Caçadores de Demônios da Segurança Pública e possui habilidades demoníacas poderosas.

Ela é fria, calculista e aparentemente sem emoções, o que a torna uma figura enigmática. Ela possui a maravilhosa habilidade de controlar os demônios e usa essa capacidade para mantê-los sob controle e proteger a humanidade. No entanto, à medida que a trama avança, aspectos sombrios de sua personalidade e motivações são revelados.

Ao longo da história, os leitores descobrem que a Makima tem seus próprios objetivos e segredos, e sua relação com Denji e outros personagens principais se torna cada vez mais complexa. A trama mergulha em temas como a luta pela sobrevivência, lealdade, traição e a natureza dos demônios e dos seres humanos.