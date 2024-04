Passaram-se 39 anos para a Nintendo revelar um dos maiores mistérios de Super Mario Bros

Super Mario Bros é um ícone de toda a indústria de videogames. Não importa se em algum momento você mudou para os consoles da Sony ou Microsoft, o querido encanador da Nintendo sempre será referência na comunidade gamer.

O videogame como tal foi desenvolvido em 1983, mas só foi lançado para venda e jogado nos primeiros consoles da Nintendo dois anos depois, em 1985. Já se passaram 39 anos desde esse acontecimento e é agora que os executivos da empresa com sede principal no Japão se dedicaram a revelar um dos maiores mistérios sobre o Mario.

Segundo colegas do Alfa Beta, sempre houve a dúvida se os golpes que Mario sofre em alguns dos videogames causam dor. Cascos de Tartarugas em Mario Kart, quedas dramáticas de penhascos nos RPGs, e impactos de tiros de fogo de vilões como Bowser, deveriam fazer com que o encanador sentisse algo.

A Nintendo, fiel ao seu estilo de integração nos seus videojogos, revela a verdade sobre os golpes que o Mario sofre.

Super Mario Bros. o Filme Nintendo

"Talvez o Mario sinta dor. Se o jogador acredita que o Mario sente dor, é uma experiência melhor do que discutir se o Mario realmente pode sentir dor. Para nós, se o Mario atingir um inimigo e a pessoa soltar um 'Ai!' é o ideal", disse Takashi Tezuka, executivo e produtor da Nintendo, em uma entrevista para o The Verge.

Imagem vazada do ‘Super Mario Bros 2: O Filme’

Numa emocionante revelação durante o Dia do Mar10, Shigeru Miyamoto, o gênio por trás do Super Mario Bros, anunciou a sequência do aguardado filme. No entanto, a máquina da internet não para, e apenas algumas horas depois, uma fuga abalou as redes sociais.

A conta do Twitter (X) Cartoon Updates compartilhou uma imagem que parece ser parte de um storyboard do filme. Nela, vemos Mario e Luigi em um mercado, possivelmente com capuzes ou vestidos com os trajes de Pinguim. As barracas exibem desde Cheep-Cheep engarrafados até cordões de cebolas e poções. Mas o mais surpreendente é a presença de um inimigo icônico: Grácovitz, disfarçado de Toad.

Storyboard Super Mario Bros 2 o Filme Nintendo