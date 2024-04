O retorno da Série Vermelha de Dragon Ball Super

A Série Vermelha de Dragon Ball Super, da editora Planeta Comic, retorna com um novo número, o #101 que coincide com o arco mais recente da obra de Akira Toriyama, ilustrada por Toyotaro. Portanto, contamos tudo o que você precisa saber para não perder a oportunidade de ter o seu exemplar.

A Série Vermelha de Dragon Ball Super é a edição do mangá, ilustrada em cores, feita pela equipe da Planeta Comic, que também a publica em espanhol, pois é direcionada para a Espanha. Alguns meses atrás, com a edição número 100, eles fizeram uma pausa e não tínhamos mais notícias a respeito.

No entanto, de acordo com o Hobby Consolas, já foi anunciada a chegada do #101 com a revelação da capa e sua data de lançamento. O portal mencionado, sempre especializado em assuntos de Dragon Ball, informa que esses novos exemplares chegarão em 10 de julho deste ano.

A capa, tal como no início do mangá de Super Hero, tem Goten e Trunks como protagonistas. Vai custar 3,50 Euros.

Serie Roja Dragon Ball Super #101 Toriyama

Os fãs de Dragon Ball ao redor do mundo estão esperando por novidades do mangá. O arco Super Hero terminou e quase no último episódio soubemos da morte de Akira Toroyama. Agora, não sabemos quando virá o novo arco. Provavelmente será em junho ou julho, mas nada está garantido.

Dragon Ball Daima

Enquanto aguardamos notícias do mangá de Dragon Ball Super, devemos lembrar que no final de 2024 será lançado Dragon Ball Daima. De acordo com informações de um insider conhecido nas redes sociais como Geekdom101, Dragon Ball Daima terá classificação PG-13, pois pretende retornar à violência que costumava estar presente em suas lutas. O criador de conteúdo afirma que isso estará presente desde a primeira transmissão do novo anime.

“Dragon Ball Daima terá uma luta e sangue no estilo de DBZ no primeiro episódio. Eles definitivamente estão tentando atrair as pessoas que ficaram desapontadas com Dragon Ball Super”, escreveu em uma mensagem de X.