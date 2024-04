Inteligência artificial aponta quatro tipos de alimentos que deve evitar se tiver mais de 30 anos

A alimentação adequada é um dos melhores caminhos para uma vida longa e saudável. Comer bem e cuidar do seu corpo é a melhor coisa que um ser humano pode fazer para evitar muitas doenças. Conforme crescemos, há vários alimentos que devemos reduzir ou evitar para manter nossa forma física; a inteligência artificial nos ajuda a identificá-los.

Com base em uma resenha do Infobae, recorremos ao Gemini para nos indicar os tipos de alimentos que as pessoas com mais de 30 anos devem reduzir ou eliminar.

A inteligência artificial do Google baseia os resultados das recomendações na grande quantidade de dados com os quais foi treinada, de estudos científicos que falam sobre os melhores métodos de alimentação.

E embora possa ser muito verdadeiro o que a tecnologia sugere, lembrem-se sempre de que se estiverem passando por uma situação de saúde relacionada à nutrição, é melhor procurar um profissional de saúde.

Dicas de inteligência artificial

O texto que compartilhamos a seguir foi fornecido pela IA da Gemini:

Alimentos processados: Estes alimentos costumam ser ricos em açúcares, gorduras não saudáveis e sal. Também podem conter ingredientes artificiais e conservantes que podem ser prejudiciais para a sua saúde.

Pizza

Açúcares adicionados: Os açúcares adicionados estão presentes em muitos alimentos processados, assim como em bebidas açucaradas, doces e sobremesas. Consumir excesso de açúcar adicionado pode levar ao aumento de peso, obesidade e outros problemas de saúde.

Sorvete (Agencias)

Gorduras saturadas e trans: As gorduras saturadas são encontradas em alimentos de origem animal, como carne vermelha, aves e laticínios integrais. As gorduras trans são encontradas em alguns alimentos processados, como margarina, bolos e biscoitos. Consumir muitas gorduras saturadas e trans pode aumentar o risco de doenças cardíacas.

Hambúrguer (Brent Hofacker/Brent Hofacker - Fotolia)

Sódio: O sódio é encontrado no sal e em muitos alimentos processados. Consumir muito sódio pode causar pressão alta e outros problemas de saúde.