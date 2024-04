No Reddit demonstram com evidências que Pokémon copiou os designs de Akira Toriyama

A meio do primeiro mês de 2024, um videogame se tornou viral nas redes sociais por dois motivos: o enorme número de vendas que estava registrando e por supostamente estar plagiando o Pokémon. O título se chama Palworld e alguns usuários diziam que era uma cópia das criaturas que se popularizaram na Nintendo em meados dos anos 90.

Agora, quatro meses depois, um herói sem capa do Reddit saiu em defesa do Palworld e apontou diretamente para a Nintendo e Pokémon, mostrando evidências de que eles poderiam ter plagiado Akira Toriyama ao desenvolver criaturas semelhantes às de Dragon Quest.

O sensei Toriyama criou Dragon Quest 10 anos antes de Pokémon ser lançado no mundo todo. As imagens mostradas pelo usuário do Reddit facilmente poderiam ser interpretadas como o jogo da Nintendo tendo se copiado dos personagens ilustrados por Akira Toriyama nos anos 80.

"Mostro os Dragon Warrior (de Dragon Quest) a um amigo e ele me diz que facilmente poderiam ser os Pokémon", diz a postagem publicada na comunidade de Dragon Quest.

Disponível para PC e Xbox, o jogo tem gerado uma atenção massiva, superando em usuários simultâneos títulos notáveis como Cyberpunk 2077 durante o seu lançamento, com 1.291.967 jogadores jogando simultaneamente.

O jogo foi rotulado como um "Pokémon com pistolas" devido à sua combinação de elementos da popular série Pokémon com mecânicas de ação e sobrevivência.

Embora inicialmente tenha sido conhecido como um meme devido ao seu lançamento anunciado em 2021, conseguiu se tornar um fenômeno viral. No entanto, não está isento de controvérsias, pois é acusado de plagiar Pokémon, com notáveis semelhanças na dinâmica do jogo e no design das criaturas.

Outro aspecto polêmico está centrado no uso de inteligência artificial (IA), já que é apontado que algumas criaturas podem ter uma aparência semelhante devido ao uso de ferramentas de IA no desenvolvimento.