Kazuhiko Torishima, lendário editor de Dragon Ball, achava que One Piece não seria popular

Para contar a história completa de Dragon Ball, o nome de Kazuhiko Torishima deve aparecer em pelo menos um dos parágrafos. Este personagem, para muitos desconhecidos, era o lendário editor da revista Weekly Shonen Jump. Ele era responsável por solicitar novos personagens e novas histórias aos ilustradores como Akira Toriyama e Eiichiro Oda.

Kazuhiko Torishima é um dos responsáveis por Akira Toriyama não querer mais trabalhar no desenvolvimento das histórias de Dragon Ball, pois o nível de exigência era muito alto. No entanto, Torishima sempre viu um potencial no sensei, antes de ele criar o que agora é sua obra-prima.

Não se pode negar que ele tinha um bom olho, mas a realidade é que ele errou em uma coisa. O editor não teve visão para fazer crescer One Piece, uma série que ele catalogou como apenas mais uma e que, segundo suas palavras, não iria chegar muito longe.

"Não acredito que One Piece vá se tornar popular. Não tem o gancho necessário para atrair os leitores", disse Torishima em declarações citadas pelo Sensa Cine.

One Piece Mangá

Que erro grave

One Piece, obra de Eiichiro Oda, é um dos grandes sucessos do mangá. Vendeu cerca de 517 milhões de exemplares em todo o mundo.

Kazuhiko Torishima reconheceu seu erro em várias ocasiões. Ele diz que se precipitou ao julgar One Piece de forma negativa, e agora elogia a série por sua criatividade, humor e capacidade de se conectar com os leitores.

Isso não fez com que ele perdesse credibilidade. Na verdade, os outros editores da revista na época concordaram com Torishima de que One Piece não teria muito o que falar no futuro. Talvez estivessem obscurecidos pelo sucesso inegável de Dragon Ball em todo o mundo.