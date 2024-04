Heineken se une a Nokia para criar o Boring Phone: um celular para se conectar com as pessoas

Vivemos em um mundo dominado por smartphones, com todo mundo vivendo neste império hiperconectado, com cada smartphone cheio de aplicativos de todos os tipos, desde redes sociais até plataformas de trabalho, que saturam nossa vida com notificações e alarmes. Às vezes dá vontade de voltar aos bons e velhos tempos antes do surgimento desses dispositivos. Os loucos da cervejaria Heineken sabem disso e pensando nisso lançaram o Boring Phone, um telefone que não faz nada comparado a um Android ou um iPhone.

Nokia Boring

Este dispositivo, criado em colaboração com a marca de roupas urbanas Bodega e a empresa de telefonia HMD Global, os mesmos responsáveis pela fabricação dos telefones celulares da marca Nokia, foi projetado para afastar os usuários das distrações digitais e promover a interação social real, por meio de uma estratégia simples: usar um telefone celular do século passado.

Pode parecer ridículo à primeira vista, mas para aqueles de nós que vivemos saturados pela demanda e uso das redes sociais, pode representar a oportunidade de um oásis, que podemos desfrutar acompanhado de uma cerveja.

O Boring Phone da Heineken e Nokia é a melhor invenção dos últimos anos

O Boring Phone da Heineken, como relatado pelos amigos da HMD em seu próprio site oficial, tem uma aparência 100% retrô, inspirada nos clássicos telefones Nokia do início dos anos 2000, quando essa empresa era líder absoluta no mercado graças à sua tecnologia para chamadas de áudio e recepção de mensagens SMS, algo que foi relegado e apagado do mapa com o surgimento do smartphone.

Este bebê que agora regressa, por outro lado, tem uma carcaça de plástico transparente que deixa ver a placa-mãe verde, uma pequena tela sem tecnologia sensível ao toque e um teclado físico T9, como nos velhos tempos. Este telefone não é projetado para navegar na internet, assistir vídeos ou jogar jogos. Essa é a sua intenção absoluta.

Heineken HMD Global e o Boring Phone

Na verdade, suas funções se limitam a chamadas, mensagens de texto, rádio FM e uma versão do clássico jogo da cobrinha pré-instalado de fábrica. A ideia por trás desse projeto é que os usuários se desconectem do mundo digital e se conectem com as pessoas ao seu redor sem ter como intermediário o WhatsApp, Instagram, TikTok ou outro aplicativo.

É tão louco que acaba sendo brilhante, especialmente nestes dias tão corridos e saturados de tecnologia.

Infelizmente, a Heineken não planeja vender o Boring Phone

A Heineken, por enquanto, não tem planos de vender seu Boring Phone ao público em geral. Em vez disso, a empresa irá presentear o telefone a "festeiros" de todo o mundo como parte de uma campanha para promover a interação social direta na vida real.

Embora seja improvável que tenha um impacto significativo no mercado de smartphones devido à sua funcionalidade limitada, é um fato que este projeto é muito atraente para aqueles de nós que já estão cansados de tantas notificações.

Vamos torcer para que este dispositivo chegue até a América Latina pelas mãos da Heineken. Poderia se tornar popular de uma maneira única entre certos usuários.