Guarde suas batatas fritas nos pés: as Crocs com bolso para Pringles já estão disponíveis

Quem não gosta de batatas fritas? Elas são deliciosas, baratas e perfeitas para serem desfrutadas a qualquer hora do dia. Por isso, não é surpresa que marcas como Pringles sejam tão populares em todo o mundo. Uma curiosidade? O que diferencia esta empresa de outras do mesmo ramo é o seu método de fabricação: na verdade, elas não são fatiadas, são feitas com uma massa de batata desidratada, o que lhes confere sua forma e textura clássicas. Ao longo dos anos, Pringles se destacou por sua variedade e estética, ganhando popularidade até mesmo chegando aos nossos pés. Sim, Pringles decidiu se unir à Crocs em uma colaboração épica.

E a marca reconhecida de tamancos surpreendeu novamente o mundo da moda com sua última colaboração, lançando uma coleção de calçados que não se limita apenas a vestir: também é uma homenagem aos amantes desses snacks.

Batata Pringles

A coleção Pringles x Crocs

Lançada em 17 de abril passado, trata-se de uma coleção limitada que inclui chinelos, tamancos e umas botas curiosas projetadas para caminhar... e também para carregar uma lata de Pringles.

Como não poderia ser diferente, a estrela da coleção são as botas Pringles x Crocs Classic Crush, projetadas em cor bege com detalhes em vermelho clássico da Pringles e um bolso especial no cano para guardar uma lata de batatas fritas e levar seu lanche favorito para qualquer lugar.

Assim, a colaboração também inclui tamancos e chinelos em várias cores, cada um simbolizando um sabor diferente de Pringles. Por um lado, os tamancos estão disponíveis em vermelho e laranja para o sabor Original, e azul e verde para os sabores Sour Cream & Onion e Salt & Vinegar. Além disso, as sandálias em preto e branco oferecem um design retrô inspirado em Mr. P, o mascote da Pringles, com pinos Jibbitz adicionais para personalizar o calçado.

Disponíveis exclusivamente no site da Crocs, os preços desta coleção de edição limitada variam de 50 euros para as sandálias a 100 euros para as botas.