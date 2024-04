Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba já tem trailer e data de lançamento para sua quarta temporada

Manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Temos boas e más notícias para os fãs de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Esta lendária saga de anime finalmente começará sua quarta temporada, com o aguardado arco conhecido comumente como o Hashira Training Arc. No entanto, a quantidade de episódios que comporão esta nova etapa da série animada pode parecer insultantemente curta para a maioria.

No entanto, é motivo de celebração, onde podemos nos preparar para nos envolver em uma nova aventura épica que será transmitida através da plataforma de streaming da Crunchyroll com episódios que serão transmitidos semanalmente, levando Tanjiro e seus amigos mais perto de seu objetivo final, que parece cada vez mais distante e complexo.

Kotaku | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Após o seu bem-sucedido lançamento nos cinemas em fevereiro deste ano, a quarta temporada de Demon Slayer tem o terreno mais do que preparado para uma intensa série de treinamentos de Tanjiro, enquanto ele se esforça para se tornar um Hashira, o caçador de demônios de mais alto escalão dentro do Demon Slayer Corps.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba lança seu primeiro teaser e trailer da quarta temporada.

A partir de domingo 12 de maio de 2024, qualquer assinante da plataforma Crunchyroll poderá desfrutar dos episódios deste novo arco, que infelizmente será relativamente curto, com apenas 8 episódios. Apesar disso, a sinopse oficial fornecida pela plataforma de streaming promete muitas emoções:

"Os membros do Demon Slayer Corps e seus espadachins de elite, os Hashira, se reúnem para o Treinamento Hashira em preparação para a batalha final contra Muzan Kibutsuji. Com fé e determinação em seus corações, Tanjiro e os Hashira embarcam em uma nova e emocionante história."

Tanto a dublagem japonesa quanto a inglesa da série retornam com um elenco de primeira categoria, com Natsuki Hanae e Zach Aguilar emprestando suas vozes para Tanjiro, enquanto Akari Kitō e Abby Trott dão vida a Nezuko Kamado. No papel de Zenitsu Agatsuma temos Hiro Shimono e Aleks Le, enquanto Yoshitsugu Matsuoka e Bryce Papenbrook interpretam o querido Inosuke Hashibira nesta nova fase da história.

É importante ressaltar que, para garantir que a série alcance um público global ainda mais amplo, estão sendo feitos dublagens em inglês, espanhol, português brasileiro, francês, alemão, italiano, hindi, tâmil e telugo, que estarão disponíveis posteriormente.

O impacto de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba até agora

Imagen: Kotaku | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ya tiene trailer y fecha de estreno para su temporada 4

Kimetsu no Yaiba, mais conhecida deste lado do planeta como Demon Slayer, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Koyoharu Gotouge, que ganhou forte popularidade entre os fãs da América Latina. Sua publicação impressa começou em 2016 na revista semanal Shūkan Shōnen Jump, da editora Shūeisha, e terminou em 2020 com um total de 23 volumes.

Assim, há um longo caminho a percorrer para chegar ao final desta história de Tanjiro, em sua jornada para se tornar um caçador de demônios e encontrar uma cura para sua irmã Nezuko.

Hoje em dia estamos diante de uma das séries de mangá mais populares da atualidade, com mais de 150 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, enquanto o anime se tornou igualmente um fenômeno global, cativando audiências de todas as idades e impulsionando a franquia ao topo da cultura popular.

Portanto, receberemos com alegria os poucos episódios desta quarta temporada.