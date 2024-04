Azula de Avatar: The Last Airbender ressurge neste cosplay feito por uma bela modelo americana

Uma modelo americana, identificada em seu Instagram como i.remkse, está revolucionando as redes sociais com uma de suas mais recentes interpretações de cosplay. Com seu talento e beleza indiscutíveis, ela reuniu todos os elementos para caracterizar Azula, personagem fundamental nas histórias de Avatar: The Last Airbender.

Todos os que viram a adaptação em live action baseada no anime sabem que a personagem Azula está excelentemente representada. No entanto, esta versão que a cosplayer faz em suas redes sociais nos deixa sem palavras.

Azula se destaca nas aventuras de Avatar, por sua impressionante habilidade como mestra do fogo. Seu talento e capacidades a tornam excepcionalmente talentosa. Ela é considerada uma das mais poderosas de toda a série. Ela tem um grande domínio do Controle do Fogo, a ponto de poder criar chamas azuis ou raios.

Todas essas habilidades se combinam com todos os elementos do personagem, tanto na versão animada quanto na live action. Seu traje preto, os detalhes dourados e a tiara que enfeita sua cabeça aparecem junto com uma maquiagem que nos faz notar que esta modelo facilmente poderia interpretar a Azula em outra série de ação real.

Entrar no Instagram de i.remkse é dar um passeio pelo mundo do anime, já que abundam as interpretações de cosplay de diferentes personagens da Terra do Sol Nascente. Ele tem várias de Avatar: The Last Airbender que convidamos vocês a ver acessando o seu perfil.

Avatar: The Last Airbender é uma série de televisão animada americana criada por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko. Foi transmitida pela primeira vez na América Latina pela Nickelodeon ao longo de três temporadas, de fevereiro de 2005 a julho de 2008.

A série se passa em um mundo fictício onde a humanidade está dividida em quatro nações, cada uma associada a um elemento: Ar, Água, Terra e Fogo. O Avatar é o único mestre dos quatro elementos e é responsável por manter o equilíbrio entre as nações.