Toyotaro surpreende ao desenhar pela primeira vez o filho morto do Dr. Gero

Uma das últimas contribuições de Akira Toriyama no universo Dragon Ball, foi a introdução ao cânone de dois personagens dos quais sempre se havia falado (e especulado), mas que nunca haviam sido oficializados. Estamos falando de Vomi, personagem que inspirou a Androide 21, e de Gevo, base para a criação do Número 16.

Ambos personagens, criações do Dr. Gero, tiveram um vínculo muito próximo com o cientista louco da Patrulha Vermelha. Vomi era a esposa do criador dos androides e Gevo o filho.

Na verdade, a explicação para a personalidade do androide Número 16, que é pura bondade e amor pelos seres vivos da Terra, deve-se ao fato de que o filho do Dr. Gero não era malvado e nunca teve intenções malignas. Ele sempre quis o bem de todos e apenas se juntou ao exército da Patrulha Vermelha porque seu pai era membro dessa organização.

Dr. Gero, Vomi e Gevo DBZ (Toei)

Infelizmente para o Dr. Gero, Gevo morreu lutando em um combate com o exército da Patrulha Vermelha.

Pela primeira vez vimos o personagem fazendo parte desta organização, em uma espécie de flashback criado pelo gênio de Toyotaro.

O ilustrador da principal obra de Akira Toriyama cria uma espécie de capa para algo chamado Dragon Ball Super: Intervalo. É o Volume Nº1 e, teoricamente, contaria a história de Gevo como soldado da Patrulha Vermelha.

Na imagem, vemos o personagem segurando uma arma de fogo e o uniforme militar da organização que tem sido muito comentada nas histórias de Dragon Ball.

Gevo Dragon Ball. Dibujo de Toyotaro

Gevo e Vomi aparecem pela primeira vez em Dragon Ball Super: Super Hero. Eles aparecem em uma cena onde as recentes autoridades da Patrulha Vermelha fazem um tipo de árvore genealógica para apresentar a descendência do Dr. Gero, através da qual conhecemos o Dr. Hedo.