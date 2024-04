Jujutsu Kaisen torna-se mais real do que nunca com este vídeo de cosplay de Satoru Gojo

Passou quase um ano desde aquele momento histórico para o mundo do mangá e do anime. O instante em que Jujutsu Kaisen derrotou Dragon Ball, Chainsaw Man e muitos outros como o mangá mais vendido do mundo. Desde então, a popularidade desta saga só aumentou, assim como a fama de seus personagens, como é o caso do querido Satoru Gojo, que agora é protagonista de um interessante tributo cosplay que tem chamado a atenção nas redes sociais.

Hoje em dia, Jujutsu Kaisen talvez não seja o anime ou mangá mais popular da América Latina, mas já está disponível há algum tempo para a comunidade otaku através da plataforma de streaming Crunchyroll, onde conseguiu construir uma base de fãs significativa, pelo menos o suficiente para acompanhar sua mitologia e trama.

Imagen: Jump | Dragon Ball Chainsaw Man One Piece

No caso do presente tributo cosplay, seguiremos a metodologia implementada em casos semelhantes anteriores com animes ou mangás não tão conhecidos. Começaremos com o contexto geral da obra e seu impacto na cultura popular para finalizar com o próprio tributo cosplay. Para dimensioná-lo em sua verdadeira magnitude.

Jujutsu Kaisen: o que é e de onde vem toda essa loucura pela saga

Jujutsu Kaisen é uma série de mangá e anime que tem conquistado o mundo, especialmente em sua adaptação animada, onde nos apresenta um mundo peculiar, onde a energia amaldiçoada impregna tudo ao nosso redor e os feiticeiros são a última linha de defesa contra maldições e espíritos vingativos que buscam causar tumulto.

Isso, poderia-se dizer, é a generalidade da trama, sem expor a vocês alguns detalhes ou prazeres de desvendar a rede de conexões entre os protagonistas e sua trama. No entanto, entre todos esses feiticeiros, há um que se destaca acima do resto e do qual precisamos falar um pouco mais: Satoru Gojo.

Kotaku Satoru Gojo

Gojo, conhecido como o "Feiticeiro Supremo", é um indivíduo de um poder incomparável. Sua técnica, Limitless, lhe concede controle absoluto do espaço ao seu redor, permitindo-lhe manipular a energia amaldiçoada com precisão e poder devastadores. Pode-se pensar um pouco nos termos do que o Doctor Strange faz quando entra na dimensão espelho.

Embora o rapaz se destaque por esse poder e sua força bruta, Gojo também possui uma mente brilhante e uma personalidade excêntrica e chamativa, tanto pelo seu cabelo quanto pelo seu estilo de vestir, o que o torna um dos personagens mais memoráveis da série.

Entra em cena cutiepiesensei como Gojo de Jujutsu Kaisen

Com estes dados básicos, agora é hora de admirar o trabalho da artista de cosplay conhecida no Instagram como cutiepiesensei, uma dama que tem uma comunidade de mais de 497 mil seguidores graças às suas mais de 690 publicações com uma ampla variedade de personagens e formatos em seu trabalho.

Do seu jeito, ele é uma referência para a comunidade, embora sua popularidade não seja tão difundida na América Latina. Mas talvez isso mude com este brutal tributo em homenagem a Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen: