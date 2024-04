END. se une a Mike Skinner de The Streets em uma edição especial das Reebok Classic Leathers

Existem colaborações que, apenas ao ouvi-las, se tornam icônicas. Este é o caso da união entre a banda britânica The Streets e o varejista de moda END., que se uniram para criar, junto com a Reebok, uma edição especial dos famosos tênis Reebok Classic Leather. Assim, estamos falando de uma parceria aguardada pelos fãs da banda, pois une dois ícones do Reino Unido: os tênis e o grupo musical liderado por Mike Skinner, um grande fã da Reebok que até mencionou este modelo de calçado em seu álbum de estreia “Original Pirate Material” em 2002.

Desta forma, a nova linha END. x Reebok x The Streets apresenta os Classic Leathers em duas variantes de cor, branco e preto, cada uma com detalhes únicos que refletem o estilo distintivo da banda.

END. x Reebok Tênis

Assim são as inéditas END. x Reebok x The Streets

Para aqueles que não sabem, a história de Mike Skinner do The Streets com a Reebok é longa e cheia de momentos memoráveis, incluindo um incidente no ano passado, quando lhe roubaram um par de Reebok Classics durante um concerto. Felizmente, ele conseguiu recuperar seus tênis após uma breve situação tragicômica, embora tenha perdido uma meia no processo.

Foi assim que chegaram a este lançamento, que apresenta um design branco que mantém o couro clássico do modelo, enquanto o design preto opta por uma abordagem mais moderna com ripstop, adaptando-se às tendências atuais de techwear.

Além disso, cada par de tênis inclui detalhes em dourado, como as pontas dos cadarços e a escrita nas laterais e na língua. Além disso, o texto "The Streets" substitui a marca Reebok nestes tênis, acompanhado de solas de borracha semitranslúcidas que exibem logotipos dourados das Streets.

No entanto, a coleção END. x The Streets x Reebok está disponível a partir de 15 de abril, e os interessados podem participar de um sorteio em endclothing.com até 19 de abril para ter a oportunidade de adquirir um par. Cada tênis tem um preço de 150 dólares e está disponível exclusivamente em tamanhos masculinos.