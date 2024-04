Reebok x Hot Wheels: os tênis luminosos que todas as crianças vão querer ter

A querida marca de brinquedos lançada pela Mattel em 1968, Hot Wheels, é um verdadeiro ícone para crianças e adultos. Desde o início, conseguiu cativar os mais novos com seus brinquedos em forma de carro, oferecendo uma ampla variedade de designs coloridos e frequentemente chamativos, o que faz com que muitos desses carros sejam objetos de coleção, altamente valorizados como um ícone cultural que transcende gerações. Portanto, não foi surpresa que esses pequenos brinquedos se unissem a uma grande marca de roupas para lançar sua nova coleção de 2024. Estamos falando da Reebok, com quem em breve lançarão quatro silhuetas dedicadas exclusivamente às crianças.

Por sua vez, a reconhecida marca esportiva também conseguiu deixar sua marca em todas as gerações, com colaborações únicas que revolucionaram o mercado. Por exemplo, a parceria com a estrela do hip-hop Jay-Z em 2003 ou anos mais tarde com Victoria Beckham, que trouxe um toque sofisticado à empresa. E agora é a vez da Hot Wheels.

hot wheels (Eva Rinaldi)

As Reebok x Hot Wheels

Ambas empresas decidiram unir forças para lançar uma nova coleção de tênis para crianças, focada em capturar a essência dos brinquedos e também adicionar um toque de magia com entressolas luminosas. Assim, esses tênis são projetados para brilhar em qualquer ambiente e/ou momento, especialmente no parquinho, onde certamente atrairão todos os olhares.

A coleção Hot Wheels x Reebok para crianças inclui quatro estilos para todos os gostos, inspirados em alguns dos modelos mais emblemáticos da Hot Wheels: "Night Shifter", "Twin Mill", "Bone Shaker" e "Rodger Dodger". Assim, cada design é incorporado nos tênis Reebok Classic Leather Step 'N' Flash e Zig 'N' Glow, ambos equipados com entressolas com iluminação LED.

Detalhes adicionais desses tênis incluem os logotipos da Hot Wheels e "Reebok Racing" na língua, juntamente com os anos de fundação de cada marca, "68" e "95" respectivamente, celebrando assim a rica história de ambos os símbolos da indústria do entretenimento e do esporte.

Para aqueles que desejam adquirir um par desta colaboração entre Reebok e Hot Wheels, voltada exclusivamente para tamanhos infantis, devem saber que estarão disponíveis a partir de 25 de abril em reebok.com.