Dragon Ball: existe uma transformação saiyajin que Goku e Vegeta nunca poderão realizar

Em quase 40 anos de Dragon Ball, vimos todos os tipos de transformações tanto em Goku quanto em Vegeta. O Kaio Ken, Ozaru, as três fases do Super Saiyajin tradicional, o Super Saiyajin God e Blue, Ultra Instinto e Ultra Ego são as formas mais destacadas deste par de surpreendentes guerreiros nas aventuras de Akira Toriyama.

No entanto, há um que nenhum dos dois poderá alcançar, não importa o quanto queiram. O mais surpreendente de tudo é que, de acordo com esta história que vamos contar, pertence à raça dos saiyajins. Tem uma semelhança com o Super Saiyajin Deus introduzido em Dragon Ball Super, mas mesmo com essa característica, seria impossível para Goku e Vegeta alcançá-lo.

O que acontece com essa transformação? É chamada de Evil Saiyajin ou Super Saiyajin Lendário Malvado. De acordo com o que é mencionado pelo Alfa Beta, não faz parte do cânone de Akira Toriyama, pois é uma forma introduzida em Dragon Ball Heroes e quem a executa é um personagem chamado Cumber.

Evil Saiyajin Cumber DBZ

Este é um Saiyajin antigo e malvado que provavelmente nunca veremos no cânone da série (se é que consideraremos cânone o que Toyotaro fizer). O Evil Saiyajin difere muito do Super Saiyajin tradicional.

Embora o Super Saiyajin de cabelo amarelo que conhecemos se baseie na raiva ou angústia emocional para liberar todo o poder interno, a forma Evil Saiyajin só é alcançada através da energia mais maligna e obscura conhecida, um nível de maldade ao qual nem Vegeta chegou.

Na sua fase inicial, o Evil Saiyajin tem um poder comparável ao do Super Saiyajin 4. Sua aparência mantém o cabelo escuro e adiciona uma aura vermelha combinada com preto, claros sinais de que se está diante de um ser malvado.