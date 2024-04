A Princesa Yue aparece em um cosplay de uma modelo russa que deixa você sem palavras.

Princesa Yue Avatar The Last Airbender Anime

Uma bela modelo russa, identificada nas redes sociais como sveta.frost, nos deixa sem palavras com uma interpretação incrível da Princesa Yue, personagem fundamental de Avatar: The Last Airbender. E embora seja uma versão um pouco diferente, devido à diferença étnica entre a princesa e a cosplayer, ela não deixa de ter todos os detalhes de sua vestimenta, maquiagem e trajes.

A Princesa Yue sempre usa um lindo vestido muito elaborado. Como vivem em climas frios, seus trajes são acompanhados dos casacos necessários para as baixas temperaturas.

As cores azul, roxo (lilás) e branco (por seu cabelo) estão sempre predominantes em cada aparição que ela faz na série animada ou no live action. A Princesa Yue, sendo filha do Chefe Arnook da Tribo da Água do Norte, possui uma beleza serena e um espírito nobre que a tornam uma figura admirada por seu povo.

Ela pertence a um tipo de etnia de raças dos povos nativos e por isso sua pele é de cor canela. A modelo russa, por outro lado, faz uma versão que parece uma loira intensa, devido à cor de cabelo branco do personagem e à sua cor natural de pele.

A cosplayer sveta.frost, com mais de 54 mil seguidores em sua conta do Instagram, fez cerca de quatro posts imitando a Princesa Yue. Em um dos vídeos (Reels), ela mostra o processo completo de maquiagem e vestimenta para se transformar no personagem de Avatar: The Last Airbender.

A Princesa Yue é um dos personagens essenciais em Avatar: The Last Airbender ou A Lenda de Aang. Ela desenvolve um forte vínculo com Sokka, membro da Equipe Avatar. O vínculo entre os dois é baseado em respeito mútuo, atração romântica e um entendimento compartilhado da importância do equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual.