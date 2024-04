Um jogo de estratégia com dinossauros na Idade Média? Este é o novo trailer de Dinolords

Os jogos de estratégia em tempo real têm cativado jogadores por décadas, com joias para todos os gostos. Se você procura ação em tempo real, existem clássicos como Age of Empires II com impérios para desenvolver e batalhas para dominar. Também existem opções futuristas como StarCraft II, onde raças alienígenas se enfrentam em um ritmo frenético.

Para os estrategistas mais metódicos, a opção poderia ser a construção de impérios por turnos, como em Civilization VI, onde podes levar a tua civilização através da história. Se gostas de ficção científica com toques táticos, XCOM 2 coloca-te no comando de um esquadrão contra uma invasão alienígena.

E para os amantes de intrigas medievais, Crusader Kings III convida você a gerenciar uma dinastia nobre e navegar entre guerras e diplomacia.

No entanto, um novo jogo chamado Dinolords busca conquistar os fãs com uma proposta irresistível e inverossímil: combinar a jogabilidade estratégica tradicional com a ferocidade pré-histórica dos dinossauros.

Um jogo de estratégia com dinossauros na Idade Média

Apresentado pela primeira vez em outubro de 2023, Dinolords te convida a mergulhar em uma nova era de guerra medieval onde a estratégia se funde com a ação pré-histórica.

Neste jogo épico, você terá que reunir recursos, construir fortificações e comandar unidades para se defender dos invasores dinamarqueses, que agora empunham um arsenal de dinossauros ferozes.

Um novo avanço recentemente apresentado oferece uma visão profunda da ação do jogo. Desde o primeiro momento, a emoção está garantida ao ver um T-Rex blindado atravessando a muralha de um castelo.

O trailer apresenta um festim visual com um líder saltando para a batalha montado em um raptor, estegossauros equipados com armas de cerco e armaduras que os fazem parecer navios vikings virados, e lanceiros lutando para subjugar um anquilossauro selvagem e roubar seus ovos.

Para além da emoção gerada pelos dinossauros, Dinolords também se destaca pelo seu núcleo estratégico sólido. Lembra o Age of Empires, mas com um visual moderno e robusto. As defesas do castelo podem ser personalizadas e se quebram de forma satisfatória quando um réptil de 8 toneladas as ataca.

Dinolords, um nome que certamente chama a atenção, está programado para ser lançado em acesso antecipado em 2025. Se você é apaixonado por jogos de estratégia e se intriga com a ideia de comandar dinossauros em batalhas épicas medievais, não hesite em adicioná-lo à sua lista de desejos.