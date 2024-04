Os icônicos Nike Kobe 8 Protro ‘Venice Beach’ retornam em glória

Um dos designs mais queridos da linha de tênis de Kobe Bryant são os Nike Kobe 8 Protro “Venice Beach”, originalmente lançados em 2013. São tênis que procuravam replicar a essência da praia de Venice, com uma paleta de cores que imita os entardeceres e a cultura do skate local. Assim, este modelo Protro - abreviação de “performance retro” - incorporou melhorias técnicas, como a estrutura Flywire e uma sola exterior que garante tração e durabilidade, para assegurar seu desempenho superior. E após 11 anos, a marca do Swoosh anunciou seu retorno em uma data icônica para o falecido jogador de basquete.

E é que a Nike decidiu reviver os icônicos Nike Kobe 8 Protro “Venice Beach” em uma celebração especial no dia 13 de abril, comemorando o aniversário da última partida de Kobe Bryant na NBA.

As icônicas Nike Kobe 8 Protro “Venice Beach” estão de volta

Em primeiro lugar, este lançamento não é apenas uma reedição da versão original de 2013, pois incorpora novos tamanhos para toda a família: Para homens de M3.5 a M18 por US$190, para jovens de 3.5Y a 7Y por US$120 e também tamanhos para crianças de 10.5C a 3Y por US$90.

Como era de esperar, as relançadas Venice Beach de Kobe destacam por manter a essência do famoso calçadão da Califórnia e sua cena artística, exatamente como o jogador dos Angeles Lakers as projetou inicialmente.

Desta forma, a silhueta é caracterizada por sua base oceânica com detalhes em "Tour Yellow" e laranja. A parte superior combina malha brilhante em tons de cinza, azul, amarelo e laranja, enquanto a sola em cinza é complementada por uma entressola em verde azulado. Além disso, a língua apresenta o logotipo de Kobe em amarelo e sua assinatura em laranja, adicionando toques pessoais que homenageiam o legado do jogador.

Deve-se mencionar que, além dos tênis "Venice Beach", a Nike lançou outros dois tênis como parte da celebração do último jogo de Kobe: os tênis Nike Kobe 4 "Philly" e os tênis Nike Kobe 6 "Italian Camo", que também capturam elementos distintivos de sua carreira tanto dentro quanto fora da quadra.

Assim, quem quiser adquirir as Nike Kobe 8 Protro "Venice Beach" pode procurá-las em lojas selecionadas e plataformas online. A demanda antecipada é alta, devido ao valor sentimental e ao design chamativo dos tênis, o que já os torna um item de colecionador.