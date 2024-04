One Piece nos presenteia com a waifu perfeita com este cosplay de Boa Hancock

Desde o lançamento da série da Netflix de One Piece , testemunhamos um fenômeno curioso tanto na comunidade dedicada ao Fan Art quanto no cosplay, com uma quantidade exorbitante de tributos e peças geradas a partir da adaptação na série de streaming. Praticamente todos os personagens têm sido objeto de homenagem, com destaque para uma imponente dama entre todo o elenco feminino: Boa Hancock.

A garota no passado já foi objeto de obsessão para a equipe editorial do FayerWayer, uma vez que os tributos cosplay em torno de sua figura se tornaram algo relativamente recorrente e não é para menos. O design do personagem e seus atributos permitem uma ampla margem de jogo com as tonalidades e intenções de cada sessão de fantasia.

Kotaku | One Piece: Boa Hancock

O caso que nos ocupa hoje, por exemplo, mostra isso com uma mistura inquietante de elementos, onde o doce e o provocador se entrelaçam para alcançar um efeito caloroso, quase aspiracional, algo perfeito para fazer os fãs de One Piece suspirarem, com a dama praticamente transformada na waifu perfeita posando em uma tarde qualquer.

Mas antes, como já é costume, como cortesia para os recém-chegados a este culto. Daremos um pouco de antecedentes contextuais e biográficos da dama, para apreciar em sua justa magnitude a obra em questão.

De onde veio Boa Hancock: sua história em One Piece

Boa Hancock, na mitologia de One Piece também é conhecida como a Imperatriz Pirata. Ela é um dos personagens relativamente mais importantes da saga, atuando como capitã dos Piratas Kuja e sendo a única mulher membro dos Sete Guerreros do Mar até a sua abolição.

A dama, no início de sua participação na trama da série, é geralmente conhecida por sua personalidade arrogante e distante, bem como por sua obsessão por homens. Desde pequena, foi criada para ser uma guerreira e se tornou uma das mais poderosas da ilha.

Boa Hancock de One Piece

No entanto, aos 12 anos de idade, ela foi capturada pelos Marines e vendida como escrava. Lá, ela foi maltratada e humilhada, sendo forçada a comer a Mero Mero no Mi. Até que um dia, conseguiu escapar. Mais tarde, ela conheceu o bom Luffy, o protagonista de One Piece, o pirata bondoso que começou como inimigo, mas por quem ela acabou se apaixonando.

Hancock, em termos físicos, é uma mulher muito imponente e bonita, com cabelos pretos longos e ondulados, olhos verdes e uma figura esguia adornada com uma série pronunciada de curvas que constituem sua anatomia particular. Portanto, é terreno fértil para qualquer homenagem.

Este cosplay da Boa Hancock nos faz querer viver no mundo de One Piece

A artista conhecida como elden_cosplay foi a responsável por nos presentear com um impressionante tributo em formato de vídeo cosplay, onde recria Boa Hancock com um de seus trajes mais representativos, dando volume, forma e um desejo absoluto à sua figura: