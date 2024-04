Desenhista imita o trabalho de Akira Toriyama com estas ilustrações brutais do arco de Majin Buu

O talento dos ilustradores que encontramos na Internet mais uma vez nos surpreende com sua excelente qualidade e fidelidade aos personagens. Um Fan Art chamado Kakeru se destaca com os designs dos personagens do arco de Majin Buu em Dragon Ball Z.

Os colegas da MeriStation lançaram esta bomba de imagens do ilustrador, destacando a qualidade de seus traços e o uso assertivo das cores nas roupas de personagens como Goku, Vegeta, Vegetto, Gohan, Piccolo e em transformações como a do Super Saiyajin 2 e do Super Saiyajin 3.

O arco de Majin Buu é um dos pilares fundamentais na construção de Dragon Ball Z. Na época, em meados dos anos 90, foi o encerramento da franquia com Akira Toriyama como escritor.

Os Guerreiros Z alcançaram poderes impressionantes e, embora Akira Toriyama tenha dito que não voltaria com novas histórias, deixou a porta aberta caso se arrependesse. Kakeru, que em sua biografia do X (antes do Twitter) diz "Desenho Dragon Ball como hobby", tem mais de 109 mil seguidores. Uma rápida olhada em seu feed mostra o amplo material que este desenhista possui.

Dragon Ball Z por Kakeru

Dragon Ball Z por Kakeru

Dragon Ball Z por Kakeru

Dragon Ball Z por Kakeru

Dragon Ball Z por Kakeru

Muitas ilustrações de Fan Art surgiram nas últimas semanas, após a morte de Akira Toriyama. Nas diferentes plataformas de redes sociais e em alguns sites da Internet, surgiu uma imagem de Gohan Black. O design deu a volta ao mundo e despertou inúmeros rumores, opiniões e críticas a Dragon Ball. É por isso que nesta resenha vamos explicar tudo o que vocês precisam saber sobre esse personagem, que teoricamente não deveria fazer parte do cânone da obra de Akira Toriyama.

Gohan Black seria um reciclagem de Goku Black. E embora seja muito improvável que esse personagem apareça no cânone do que está por vir no mangá e anime, não podemos criticar aqueles que pensam que sim, pois Dragon Ball tem a fama de reciclar aventuras e personagens ao longo de sua obra.

No entanto, no caso deste Gohan Black, as coisas são diferentes. A aparição deste personagem ocorre em Super Dragon Ball Heroes, um videogame oficial (que fazem anime e transmitem no YouTube), mas que não faz parte do cânone de Akira Toriyama.

Então, não devemos nos preocupar se esse personagem aparecer no mangá de Dragon Ball Super, que esperamos que apareça o mais rápido possível. De acordo com o relatório da Hobby Consolas, a versão negra de Gohan é responsabilidade de Majin Ozotto, “um ser sombrio capaz de absorver qualquer ser vivo e gerar um clone maligno através dessa prática”.