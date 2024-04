Air Jordan 3 Whataburger: uma colaboração inesperada e que está causando furor nas redes sociais.

A comida rápida é uma fascinação para grande parte da população, e as cadeias mais famosas têm isso claro. É por isso que a adidas Basketball tem seu “McDonald’s All-American Game”, e seus concorrentes do Whataburger queriam seguir os passos do restaurante do palhaço Ronald. Para aqueles que não conhecem, Whataburger é uma cadeia americana fundada há 74 anos no Texas. Seu conceito principal é vender hambúrgueres tão grandes que você precisa comê-los com as duas mãos, e hoje conta com mais de 800 filiais em vários estados. Por isso, não foi surpresa quando soubemos que junto com Jordan Brand estavam planejando algo grande. E assim foi.

Num movimento que não deixou ninguém indiferente, a empresa de fast food e a marca de moda revelaram uma colaboração mais do que exclusiva. Tratava-se dos personalizados Air Jordan 3 “Whataburger”, um par projetado pelo artista Jake Danklefs de Dank and Co. e que fez parte de uma campanha incrível.

Os Air Jordan 3 ‘Whataburger’

Toda a atenção dos fãs de tênis nas redes sociais foi para os Air Jordan 3 “Whataburger”. A razão? Em primeiro lugar, vamos falar sobre o design. Este par apresenta a icônica cor laranja da cadeia de fast food, com o logotipo do Whataburger costurado na língua e no calcanhar, complementado com um padrão de elefante em tons de preto e laranja.

Além disso, trata-se de uma silhueta que não está à venda. Pelo contrário, seus criadores decidiram realizar um sorteio através do Instagram, que esteve ativo até 8 de abril passado, para ganhar este par único. A loucura não demorou a chegar, e o concurso superou os 14 mil participantes e quase chegou aos 50 mil likes, demonstrando o poder desta união.