Você concorda? Estas são as três transformações mais inúteis em Dragon Ball

Dragon Ball é sinônimo de ação e transformações, muitíssimas transformações. Desde os primeiros arcos da obra de Akira Toriyama, não paramos de ver Goku e companhia desbloqueando novos níveis de poder, cada vez mais brutais.

Na verdade, escolher as melhores transformações em Dragon Ball é uma tarefa difícil, pois a série introduziu um grande número delas ao longo de sua história, cada uma com suas próprias características e momentos memoráveis. Poderíamos mencionar, é claro, o Super Saiyajin como o mais representativo da obra.

Outras transformações icônicas incluem as fusões namekianas de Piccolo (especialmente com Nail), o polêmico Ultra Instinto de Super, ou até mesmo variantes como o icônico Kaioken.

No entanto, entre todas essas melhorias, também houve alguns "fracassos" que rapidamente foram esquecidos da franquia por sua pouca praticidade ou por serem superados rapidamente na trama. Por isso, aqui estão as 3 transformações mais inúteis de Dragon Ball:

Super Saiyajin 2

O Super Saiyajin de segundo grau aumentava a força e a massa muscular do usuário, mas à custa de sua velocidade. Esta transformação foi introduzida com Super Vegeta e Super Trunks (que alcançou o Terceiro Grau).

Apesar de sua aparência imponente, não foram capazes de derrotar Cell em sua forma perfeita. Esse caso demonstra que nem todas as transformações se revelam melhorias positivas.

Gokú Super Saiyajin 2 DBZ

Super Saiyajin 3

Embora o design do Super Saiyajin 3 seja impressionante, sua praticidade deixa muito a desejar. Foi apresentado como a máxima expressão do poder desse tipo de transformação, mas mesmo assim, Goku não conseguiu derrotar Majin Buu.

Além disso, Gohan Definitivo demonstrou superá-lo em poder. Sua única vitória (não) canônica ocorreu no filme "O Ataque do Dragão". Por último, essa transformação consome muita energia e resistência, o que limita muito seu uso.

Goku Super Saiyajin 3 DBZ

Super Saiyajin Deus

O Super Saiyajin Deus marcou a chegada do Ki Divino e um poder superior a qualquer transformação anterior com a lógica do super saiyajin. No entanto, rapidamente desapareceu da franquia.

Vegeta usou brevemente contra Goku Black, mas foi ofuscada pela aparição do Super Saiyajin Blue. Basicamente, tornou-se apenas uma etapa anterior para alcançar o Blue.

Gokú Super Saiyajin God DBZ

Embora essas transformações tenham tido momentos memoráveis, como a batalha de Super Vegeta contra Cell ou a revelação do Super Saiyajin 3 por parte de Goku, nunca conseguiram alcançar algo realmente significativo por si mesmas e acabaram sendo esquecidas pela maioria dos fãs.