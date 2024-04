Vegeta reaparece em uma ilustração que nasce de uma mancha de café

Poucas versões de Vegeta são tão brutais quanto a que é dominada pelo mago Babidi para lutar contra Goku, no arco de Majin Buu. Esta batalha entre os dois saiyajins puros deve ser considerada uma das mais impressionantes de todo Dragon Ball Z.

Todo o episódio não tem um único desperdício. Foi a representação da última vez em que o vimos como vilão. Naquele pequeno instante, ele voltou a ser aquele personagem impiedoso que não se importava com nada, apenas estava interessado em medir suas forças contra Goku.

Já sabemos como essa história termina. Goku e Vegeta lutam de forma equilibrada até que Majin Buu aparece e muda as coisas. O príncipe dos saiyajins acredita, naquele momento, estar no mesmo nível que Kakaroto, mas depois descobre que ele esteve escondendo a transformação do Super Saiyajin 3 o tempo todo.

A cena anterior ao início da batalha, aquela em que Vegeta causa estragos no Torneio de Artes Marciais, foi recriada pela talentosa designer @kmar__gmati, que mais uma vez nos mostra como ela dá vida a um personagem de anime a partir de uma simples mancha de café. Vamos aproveitar sua arte, pois é um daqueles tesouros que sempre nos entretêm nas redes sociais.

Não é a primeira vez que @kmar__gmati nos entretém com uma ilustração brilhante. Anteriormente, vimos como ele fez algo semelhante com uma versão Super Saiyajin do Goku.

A desenhista compartilha o processo por trás dessas criações extraordinárias. Em um vídeo fascinante, podemos ver como a ilustradora joga café em uma folha de papel, e depois usa os dedos para espalhar a mancha de forma estratégica.

A escolha de usar café como meio artístico não apenas destaca a habilidade da designer em ver o potencial criativo em lugares inesperados, mas também adiciona um elemento incomum e distintivo à obra. A mistura de tons marrons e a textura única criada pelo café contribuem para dar um toque autêntico e surpreendente ao retrato de Goku e, neste novo vídeo, de Vegeta.