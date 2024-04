Usuários da Nintendo estão furiosos com a perda de alguns DLCs

Antes de começar a criticar a Nintendo sem bases ou fundamentos, é importante mencionar que a empresa de videogames deu bastante tempo aos seus usuários para fazerem cópias de segurança dos arquivos que tinham nos consoles 3DS e Wii U. Desde fevereiro de 2022, anunciaram que fechariam o online (as lojas virtuais desses dispositivos) em 2023.

O encerramento, na verdade, foi estendido, pois o bloqueio final foi colocado em 8 de abril de 2024, quando deram por encerrada a era de dois de seus consoles mais queridos. A empresa japonesa desconectou os servidores online de ambas as plataformas, encerrando a possibilidade de jogar online e acessar outras funções que exigem uma conexão com a internet.

Isso teve consequências. Alguns DLCs, que teoricamente estavam nos arquivos dos usuários, podem ter sido apagados. O aspecto negativo desse caso é que não há mais como recuperá-los. O site especializado em videogames do console japonês, Nintenderos, mostra um relatório feito por uma YouTuber chamada Gronya.

A jogadora dedicou mais de 340 horas desenvolvendo arquivos de salvamento de seus 56 mapas de Dragon Quest VII, para poder acessar seus DLC, apesar do fechamento das lojas virtuais do Nintendo 3DS e Wii U. Gronya deixa uma espécie de tutorial para explicar o que fez com o que considera seu tesouro, e que, segundo usuários da rede social X, se repete com DLCs de outros títulos como Smash Bros.

Adeus para o Nintendo 3DS e Wii U

A notícia do encerramento dos servidores online do 3DS e Wii U não foi uma surpresa, mas foi feita de forma definitiva por meio de dois meios. Primeiro, através de um comunicado no site oficial da Nintendo, que foi publicado em outubro de 2023 e foi atualizado em 8 de abril.

Em segundo lugar, a empresa por trás da franquia Super Mario Bros. utilizou suas redes sociais oficiais, como X (anteriormente Twitter), para comunicar o fim dos serviços online em ambos os sistemas com uma breve mensagem: "O serviço de jogo online para o software do Nintendo 3DS e Wii U foi encerrado... Muito obrigado pelo seu apoio contínuo".

No momento do anúncio, a empresa japonesa mencionou que a decisão foi tomada com o objetivo de "focar em suas plataformas mais recentes". Assim, aqueles que ficaram para trás não poderão mais jogar online, acessar o Miiverse, usar a função StreetPass no 3DS ou sequer baixar demos ou atualizações de jogos.

No entanto, nem tudo são más notícias. Os jogadores ainda poderão desfrutar de todos os seus jogos favoritos no modo offline. Como se fosse o século passado.