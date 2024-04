Os Irmãos da Areia reaparecem em um incrível triplo cosplay de Naruto

Gaara, Temari e Kankurō reaparecem para acender o debate sobre uma adaptação live action de Naruto, através da interpretação de um triplo cosplay que deixa os fãs de anime completamente surpresos.

O universo de Naruto tem uma ampla variedade de personagens, o que permite que novas histórias continuem sendo desenvolvidas. Os Irmãos da Areia, que são os três que estamos apresentando nesta caracterização, são um deles.

Eles pertencem, como vocês devem saber, à Vila Oculta da Areia. De acordo com uma resenha do Tierra Gamer, todos possuem habilidades maravilhosas para o combate. Gaara se destaca bastante nas primeiras aparições dos personagens, pois em uma batalha quase deixa Rock Lee à beira da morte, em um acesso de fúria.

No entanto, Gaara perde em uma luta contra Naruto, o que o ajudou a redirecionar suas ações e se preparar para se tornar posteriormente o Quinto Kazekage.

As habilidades de Temari, a única garota do grupo, são destacadas na história de Naruto. Ela é temperamental e poderosa. No final, ela se casa com Shikamaru Nara, e dessa união nasce o pequeno Shikadai.

Os trajes, penteados e cores de cabelo, armas, pinturas faciais e todos os outros detalhes foram tomados pelos cosplayers Anastasia, Lara Wegenaer e Daniel, para fazer esta brutal interpretação dos Irmãos da Areia de Naruto.

Ao contrário do anime, esta versão de Gaara foi feita por uma mulher (Lara), o que a torna uma espécie de Quinto Kazekage feminino.

Os Irmãos da Areia em Naruto

Alguns detalhes que você talvez não conhecesse sobre os Irmãos da Areia de Naruto, de acordo com o fandom do anime.