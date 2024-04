Os ‘Arquivos de Akira Toriyama’ são atualizados para revelar esta impressionante versão de Goku

Akira Toriyama foi ao templo de Enmadiosama em 1º de março de 2024. Aqueles de nós que ficaram na Terra continuam a desfrutar de sua obra-prima, Dragon Ball, com designs exclusivos desenhados pelo próprio mangaka, mas que nunca haviam sido revelados.

O site oficial de Dragon Ball teve acesso a esses desenhos, inéditos para todos nós, fãs e seguidores das aventuras dos Guerreiros Z. No entanto, como uma espécie de estratégia para manter as visitas em sua página, eles estão divulgando uma única ilustração a cada 48 horas.

A parte ruim é que eles apagam o desenho anterior para colocar o novo. Então, se você perdeu algum, infelizmente não poderá vê-lo, a menos que acesse FayerWayer, pois lá estamos resgatando os que conseguimos detectar e os publicamos em uma resenha que está disponível na web.

A informação mais recente publicada na página de Dragon Ball é uma versão inédita de Goku que nunca tínhamos visto antes.

Goku Akira Toriyama

É verdade que vimos Goku dessa maneira infinitas vezes, já que ele está em uma pose de luta. No entanto, os detalhes ainda estão presentes nas sombras, que neste caso são muito diferentes do que vimos no mangá ou no anime. Além disso, é uma ilustração de Akira Toriyama nunca antes vista.

"Desde mangá até design de personagens e entrevistas, mostramos uma imagem rara e difícil de encontrar a cada dois dias. Cada imagem só pode ser vista durante 24 horas após a sua publicação, então certifique-se de nos visitar sempre que possível", afirmou o portal oficial de Dragon Ball.

No dia 13 de março, vimos uma ilustração estranha do Mestre Kame com um casaco no estilo universitário ou colegial dos Estados Unidos. Foi feita por Akira Toriyama e nunca tinha sido vista antes, exceto por sua publicação original no meio dos anos 80.

Maestro Roshi con campera Archivo del 13 de marzo

Depois, na segunda-feira, 25 de março, eles publicaram uma nova que mostra Goku e novamente o Mestre Kame em uma situação completamente inédita para ambos.

Goku pulando sobre um mecha vermelho sólido para enfrentar Roshi em uma corrida. A versão final desta peça foi impressa em duas cores, fazendo com que o vermelho parecesse ainda mais vibrante. Além de Goku, o sempre original Kamesennin está em seu elemento neste adorável carro que parece um brinquedo”, descreveram no portal de Dragon Ball.