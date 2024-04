Inteligência artificial imagina como seria o Shrek na vida real e o resultado é maravilhoso

A inteligência artificial ficou um pouco estranha e nos presenteou com um momento muito engraçado ao criar, segundo sua imaginação, uma versão hiper-realista de Shrek. O adorável personagem aparece com um visual muito diferente do que vimos nos quatro filmes produzidos pela DreamWorks Animation.

De acordo com uma análise do Infobae, um usuário de redes sociais utilizou as inteligências artificiais da Microsoft (Copilot) e da OpenAI (DALL-E). Ele forneceu uma descrição do Shrek e pediu que fosse criada uma representação realista, resultando em uma imagem de como o marido de Fiona se pareceria na vida real.

No total, ele deu quatro opções, cada uma mais diferente que a outra e com detalhes que em alguns casos não tinham nada a ver com o que representa o representante dos Contos de Fadas.

Em duas das opções, a IA apresentou um Shrek acompanhado por seu fiel amigo, Burro. Enquanto nas outras duas, apenas as versões individuais do personagem aparecem.

Shrek IA (cortesía Infobae) Fan Art

Shrek IA (cortesía Infobae) Dreamworks

Shrek IA (cortesía Infobae) Fan Art

Shrek IA (cortesía Infobae) Fan Art

A franquia Shrek tem sido uma das mais bem-sucedidas para a DreamWorks, gerando mais de 3,5 bilhões de dólares em todo o mundo. Seus quatro filmes (e curtas-metragens) têm uma grande audiência em diferentes tipos de público.

Cada um dos seus personagens, seja com as dublagens originais ou latinas, deixou uma marca nos espectadores, que riram e choraram com cada experiência do próprio Shrek, Fiona, o Gato de Botas e o resto dos personagens dos Contos de Fadas.

Talvez alguém tenha pensado em fazer um live action, mas esta ilustração de IA leva a isso a outro nível. Enquanto muitos aguardam novidades sobre esta série de filmes, com uma suposta sequência nos próximos anos, aqui vemos seus personagens em carne e osso. Conseguem imaginar a criação de William Steig dessa forma?