Dragon Ball revela a primeira imagem de Gohan Black: isso foi aprovado por Akira Toriyama?

Nas diferentes plataformas de redes sociais e em alguns sites da Internet, surgiu uma imagem de Gohan Black. A ilustração deu a volta ao mundo e despertou uma infinidade de rumores, opiniões e críticas a Dragon Ball. É por isso que nesta resenha vamos explicar tudo o que vocês precisam saber sobre esse personagem, que teoricamente não deveria fazer parte do cânone da obra de Akira Toriyama.

Gohan Black seria uma reciclagem de Goku Black. E embora seja muito improvável que esse personagem apareça no cânone do que está por vir no mangá e anime, não podemos criticar aqueles que pensam que sim, porque Dragon Ball tem a fama de reciclar aventuras e personagens ao longo de sua obra.

Na verdade, ele fez isso recentemente no filme Dragon Ball Super: Super HERO, que une os arcos de Cell e os Androides com o de Garlic Jr. A aparição de Cell Max combinada com a resolução executada por Gohan e Piccolo demonstra que não economizaram na criatividade para desenvolver a história.

Dragon Ball Super: Super hero DBZ (Foto: Sony Pictures.)

No entanto, no caso deste Gohan Black, as coisas são diferentes. A aparição deste personagem ocorre em Super Dragon Ball Heroes, um videogame oficial (que tem um anime e é transmitido no YouTube), mas que não faz parte do cânone de Akira Toriyama.

Portanto, não devemos nos preocupar se este personagem aparecer no mangá de Dragon Ball Super, que esperamos que apareça o mais rápido possível. De acordo com o relatório da Hobby Consolas, a versão sombria de Gohan é responsabilidade de Majin Ozotto, "um ser obscuro capaz de absorver qualquer ser vivo e gerar um clone maligno através dessa prática".

Então, este é uma espécie de clone malvado do Gohan, que não precisa que o personagem morra para assumir o controle de seu corpo, como acontece com o Goku Black.

