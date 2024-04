Dragon Ball e um de seus grandes mistérios: quantos anos um saiyajin pode viver?

Fizemos uma extensa pesquisa pelas plataformas digitais para encontrar novos detalhes para compartilhar sobre Dragon Ball. Enquanto navegávamos em sites, comunidades em redes sociais como X e Reddit, e vídeos do TikTok, encontramos uma análise explicando por que Goku não é um ser imortal.

E embora concordemos plenamente com os colegas do 3D Juegos sobre a mortalidade do Goku, decidimos nos perguntar Por quanto tempo os saiyajins vivem? É impressionante ver como os anos passam igualmente para todos os membros da Família Z de Dragon Ball e personagens como Krilin, Milk e Bulma envelhecem, enquanto Kakaroto e Vegeta parecem exatamente iguais.

Então, se eles não são imortais, quantos anos os saiyajins vivem? Eles vivem muito mais tempo do que os humanos? Na realidade, não. Os guias escritos por Akira Toriyama, nos quais ele oferece detalhes sobre os personagens e suas raças, revelam que aqueles nascidos no planeta Vegeta, sob os genes desta raça de guerreiros, têm uma expectativa de vida muito semelhante à dos humanos.

Goku e Vegeta DBZ

“Normalmente não vivem mais de 100 anos”, pode-se ler nos detalhes dos guias de Dragon Ball. Por que então eles parecem tão preservados? A explicação para o fato de que sua aparência continua jovem apesar de terem mais de 40 anos, é que a raça tende a envelhecer de repente e com idade muito avançada. Os saiyajins possuem um gene que lhes permite permanecer jovem por mais tempo para poder manter as condições de luta.

Além disso, com essa quantidade de treinamentos e exercícios, é compreensível que eles mantenham sua forma ao longo dos anos. Diz-se que a velhice se manifesta na aparência dos saiyajins quando completam 80 anos, mais ou menos quando se aposentam das batalhas.