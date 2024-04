Assim seria a versão humana da Princesa Fiona, neste cosplay feito por uma bela modelo russa

Enquanto aguardamos notícias sobre o que seria o quinto filme do Shrek, nos divertimos um pouco vendo representações de seus personagens, interpretados por modelos e cosplayers que aparecem na internet. Uma que chamou nossa atenção neste domingo foi esta versão humana da Fiona, feita pela russa melamori.cosplay.

Num design pouco convencional, a russa escolhe mostrar como seria o live action de Shrek, interpretando a forma humana de Fiona, que é a que menos aparece nos quatro filmes lançados pela DreamWorks Animation sobre esses personagens.

A beleza da modelo russa combina com as roupas exatas da personagem. O vestido verde combina com os detalhes de rosas bordadas com fios dourados. A cosplayer usa o mesmo penteado com uma trança, a cor vermelha típica no cabelo e a tiara de princesa sobre a cabeça.

Ele faz duas poses em sua postagem no Instagram, explicando por que escolhe fazer cosplay da versão humana. "Vocês preferem a princesa guerreira ou a princesa cantora?".

Vamos lembrar que no filme, quando Shrek resgata a princesa do castelo, Fiona se mostra uma especialista em artes marciais. Além disso, horas mais tarde, ela exibe seu talento vocal, representado por notas altas que atraem os animais e os fazem explodir para se alimentar deles.

A modelo russa em questão, como podemos ver na postagem que compartilhamos acima, pode ser encontrada nas redes sociais como @melamori.cosplay. Um total de 151 mil seguidores são a prova de que o trabalho da cosplayer agrada nas plataformas digitais. Dar uma olhada em seu feed do Instagram é se deparar com uma infinidade de personagens de anime, quadrinhos, cinema e videogames.

A franquia Shrek tem sido uma das mais bem-sucedidas para a DreamWorks, gerando mais de 3,5 bilhões de dólares em todo o mundo. Seus quatro filmes (e curtas-metragens) têm um grande alcance em diferentes tipos de públicos.

Cada um dos seus personagens, seja com as dublagens originais ou latinas, deixou uma marca nos espectadores, que riram e choraram com cada experiência do próprio Shrek, Fiona, o Gato de Botas e o resto dos personagens dos Contos de Fadas.