Dois truques infalíveis que ajudaram Akira Toriyama a ter sucesso

O sucesso de Dragon Ball não aconteceu da noite para o dia. Akira Toriyama, com sua imaginação e experiência, foi construindo o monstro que acabou se tornando o maior anime de toda a história.

No entanto, houve um momento em que tanta fama o sobrecarregou e ele esteve prestes a desistir devido à enorme quantidade de trabalho que tinha. Ele simplesmente queria largar tudo e se dedicar a qualquer outra coisa, apenas para não ter que passar tantas horas dentro do estúdio desenhando personagens e criando histórias.

Na verdade, o arco do Freeza foi tão extenso e com muitos episódios de preenchimento feitos pela Toei Animation, precisamente porque Akira Toriyama e sua equipe não conseguiam acompanhar a publicação de novos capítulos.

Então, o anime decidiu preencher por vários meses enquanto Akira Toriyama terminava de dar forma à saga do Imperador do Universo.

Para poder seguir em frente, o sensei recorreu a dois truques infalíveis que o ajudaram a tornar o trabalho mais rápido e assim poder terminar, não só o arco do Freezer, mas também continuar com o do Cell e os Androides, e o do Majin Buu, para depois se retirar de Dragon Ball.

Dragon Ball manga kakaroto

Os truques de Akira Toriyama

1) Destruir tudo: Akira Toriyama e seus desenhistas destruíam tudo o mais rápido possível para ter que realizar menos detalhes nos desenhos.

"A verdade é que desenhar os cenários é bastante difícil. E desenhar uma cidade é realmente difícil... Todo mundo vai ficando forte e lutando, então é preciso destruir a cidade, não é? Por isso, quando desenho a cidade já planejo como destruí-la. Se eu souber como destruí-la, então posso desenhá-la", diz o gênio criador de Dragon Ball.

"Se os meus assistentes demoram muito, então eu tenho que desenhá-la eu mesmo, por isso estou ansioso para terminá-la o mais rápido possível (risos). No caso da Capital Central, eu a destruo na terceira vinheta. Eu já tinha planos para destruir a cidade ou o fundo que nos dava muito trabalho. O cenário do Grande Torneio de Artes Marciais também dá muito trabalho", diz Akira Toriyama.

Gokú Toei

Transformações para mudar a cor do cabelo: Pintar de preto levava mais tempo. Por isso, a transformação em Super Saiyajin é com cabelo amarelo, para que os traços sejam mais amigáveis para aqueles que passam horas nos estúdios ilustrando as obras de Dragon Ball.